Studie- och yrkesvägledare till vuxenutbildningen
Gävle kommun, Individ, familj och arbete / Yrkesvägledarjobb / Gävle Visa alla yrkesvägledarjobb i Gävle
2026-06-18
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Du kommer att ingå i ett engagerat team om 11 vägledare, nio vägledare på Komvux-sidan och två på Sfi-sidan. Denna tjänst är på Komvux-sidan. Vår arbetsplats, med 160 medarbetare, ligger på Nedre Åkargatan 67 där vi kan njuta av en stor innergård samt en välkommande ljusgård med ett infotorg. Vuxenutbildningen ligger beläget centralt i Gävle med gångavstånd till tågstationen.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Utbildning är en kärnfråga i Gävle kommuns utveckling, och vuxenutbildningen är en viktig aktör i arbetet med att höja utbildningsnivån hos kommunens invånare. Vårt uppdrag är att stödja och stimulera vuxnas lärande samt ge möjlighet att utveckla kunskaper och kompetens för att stärka individens ställning i arbets- och samhällsliv och för personlig utveckling. Vi ger människor en ny eller en andra chans och samverkar med andra verksamheter för att möjliggöra vägar till arbete eller vidare studier.
Vuxenutbildningen har cirka 4000 studerande per år inom anpassad utbildning för vuxna, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar samt utbildning i svenska för invandrare (Sfi). I verksamheten finns även ett Lärcentrum för distansstudier på högre nivå.
Vi erbjuder ett stimulerande arbete med dagliga variationer i en mångkulturell miljö. Som studie- och yrkesvägledare möter du individer i olika skeden av livet genom enskilda vägledningssamtal, gruppinformationer och drop-in. Du informerar om utbildningsmöjligheter och är en viktig del i valideringsprocessen. Genom vårt ärendesystem, där Kundtjänst fördelar inkommande ärenden, samt via e-tjänst för bokning av telefonsamtal, är du med och säkerställer tillgänglig och kvalitativ vägledning.
I uppdraget ingår ett nära samarbete med administrationen i antagningsprocessen, kollegor och rektorer inom vuxenutbildningen för att bidra till ökad måluppfyllelse. Du samverkar även med andra verksamheter inom kommunen, myndigheter, andra kommuner och externa utbildningsanordnare.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Genomföra enskilda vägledningssamtal
• Upprätta Individuella studieplaner
• Hålla i gruppinformationer och delta i drop-in-verksamhet
• Informera om utbildningar och studievägar i olika sammanhang
• Hantera ärenden via verksamhetens ärendesystem
• Bidra i valideringsprocesser
• Samverka i antagningsprocessen tillsammans med administrationen
• Samarbeta med interna och externa aktörer för att stödja individers väg mot arbete eller studierKvalifikationer
Vi söker två personer för heltidstjänster för att utöka vår arbetsgrupp. Vi söker dig som har rätt kompetens och ett genuint engagemang för att vägleda och stötta människor i deras utveckling. Du har en viktig roll i att skapa förtroende, ge tydlig information och bidra till individers väg mot arbete eller studier.
Formella krav:
• Studie- och yrkesvägledarexamen
• God kunskap om och erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg
• God förmåga att uttrycka dig i svenska, i både tal och skrift
Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare och erfarenhet av vuxenutbildning eller arbete med vuxna i vägledande sammanhang.
För att lyckas i rollen är du:
• Samarbetsorienterad och arbetar väl med andra, har ett prestigelöst förhållningssätt och skapar trygghet i samarbeten
• Relationsskapande och har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt
• Kommunikativ, lyhörd och visar empati samt anpassar din kommunikation efter situation och individ
• Strukturerad och planerar, organiserar samt följer upp ditt arbete på ett effektivt sätt
• Motiverande och inspirerar samt bidrar till andras utveckling och välmående
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-01 Eller enligt ÖK.
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du:
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Individ, familj och arbete Kontakt
Enhetschef
Christina Andersson christina.andersson@gavle.se Jobbnummer
9969215