Studie- och yrkesvägledare till Vuxenutbildningen
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Vill du bidra till att människor gör rätt studie- och yrkesval? Är du en ansvarstagande och serviceinriktad person som är öppen för ett brett uppdrag och som trivs att arbeta i team? Du är då välkommen att söka tjänsten som studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen inom Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF).
Vuxenutbildningen är ett område inom Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF). Förvaltningen spänner också över områdena Barn, unga och familj, Arbete och försörjning samt Missbruk och psykisk ohälsa. Tillsammans arbetar vi för att skapa förutsättningar för lärande och arbete, förbättrad livssituation vid psykisk ohälsa och missbruk, trygga uppväxtvillkor och minskat utanförskap. Vi ökar möjligheterna för individen till egen försörjning. Vi arbetar förebyggande och utifrån individens behov och möjligheter ger vi rätt stöd i rätt tid. Som studie- och yrkesvägledare, inom Vuxenutbildningen, har du en central roll i kommunens arbete med kompetensförsörjning, där dina kontaktytor sträcker sig internt såväl som externt. Varje år läser mellan 4000-5000 elever på Vuxenutbildningen och utbildningen bedrivs kontinuerligt över året. Utbildningslängden varierar från fem veckor upp till något år. Vuxenutbildningen i Sundsvall bedriver verksamhet inom grundläggande- och gymnasial utbildning för vuxna, Yrkesutbildning, Komvux som anpassad utbildning, Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) samt yrkeshögskolan (YH). Verksamheten bedrivs både i egen kommunal regi och via externa utbildningsanordnare.
Så här bidrar du i rollen som studie- och yrkesvägledare
En av våra studie- och yrkesvägledare ska vara föräldraledig och vi behöver därför fylla på vårt team med en vikarierande syv. Arbetet som studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen skiljer sig mycket från arbetet som studie- och yrkesvägledare inom barn- och ungdomsskolan. Det är ofta korta ledtider, högt tempo och arbetsuppgifterna varierar utifrån verksamhetens behov. Du arbetar för alla verksamheter inom Vuxenutbildningen, och du kommer att möta både pågående och presumtiva elever. Du jobbar uppsökande och motiverande. Du ska kunna genomföra vägledningssamtal, enskilt och i grupp. Du arbetar med behörighetsbedömningar och uppsökande verksamhet. Kontakter med myndigheter är vanliga och i arbetsuppgifterna ingår även en hel del administrativa uppgifter. Som studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen arbetar man tillsammans med sina kollegor och följer gemensamma beslut och processer. Vi fokuserar på studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. Flera funktioner står tillsammans för den samlade studie- och yrkesvägledningen. Du är beroende av andra funktioner, och andra funktioner är beroende av dig. Tillsammans skapar vi helheten för eleven.
Din kompetens och erfarenhet
Du har någon av nedanstående utbildningar. Utbildning ska kunna verifieras med utbildningsbevis och meriterande erfarenheter skall kunna uppvisas skriftligt och vara verifierade med referens.
- Studie- och yrkesvägledarexamen.
- Slutförd och betygsatt överbryggande utbildning till studie- och yrkesvägledare.
- Examen från annan likvärdig universitetsutbildning i kombination med flerårigt arbete av vägledning.
Som person är du lösningsfokuserad, ansvarstagande, serviceinriktad och flexibel. Du har god samarbetsförmåga, och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och i skrift. Du har god förmåga att skapa goda relationer. Du är innovativ, medskapande och har en god förmåga att hantera ständiga förändringar. Då en del av denna tjänst kan innebära att du jobbar med behörighetsgranskning av inkomna ansökningar är det väldigt viktigt att du är administrativt kunnig och gillar att arbeta administrativt samt att du har god datorvana. Det är också viktigt att du har förmågan att kunna prioritera dina arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov.
Meriterande är:
- Erfarenhet av arbete inom Vuxenutbildningen.
- Dokumenterad och god erfarenhet av att vägleda och coacha vuxna kring deras lärande.
- Dokumenterad och god erfarenhet av administrativt arbete.
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt på personlig lämplighet samt att de kvaliteter och kompetenser du har blir ett komplement till redan anställda inom studie- och yrkesvägledningen.
Om rekryteringsprocessen
I din ansökan vill vi att du beskriver de erfarenheter som är meriterande som du anser dig ha, vi vill även att du beskriver varför du anser att du har en personlig lämplighet och noga beskriver dina kvaliteter och kompetenser. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Bra att veta
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Individ och arbetsmarknadsförv Kontakt
Åke Grundberg, enhetschef 072-1434063 Jobbnummer
