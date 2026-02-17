Studie- och yrkesvägledare till vuxenutbildningen
Kunskapsförbundet Väst
Kunskapsförbundet har en central roll för elevernas framtidslust - vi guidar dem till att nå sina mål och bli redo för morgondagen, som medmänniskor, medarbetare och medborgare. Tillsammans skapar vi möjligheter och utrymme att utvecklas i våra professionella roller med strävan om att alltid leverera hög kvalité. Vi värdesätter engagemang, ansvar och kreativitet, och vi tror att du gör detsamma. Kom och bli en del av oss!
Kunskapsförbundet är en drömfabrik där människor genom utbildning får chans att nå sina drömmar.
Med framtidslust och kompetens hjälper vi våra elever att bli redo för morgondagen - som medmänniskor, som medarbetare och som världsmedborgare. Ett viktigt uppdrag som vi utför med stolthet.
Hos oss är du en viktig pusselbit i ett större sammanhang - ett sammanhang med många intressanta och spännande roliga möten och bra arbetskamrater. Vi utvecklar skolan och jobbar mycket med kollegialt lärande för att du ska ha möjlighet att både inspirera och låta dig inspireras tillsammans med dina kollegor. Hos oss är du delaktig i utvecklingen på flera plan - både organisationens, din egen och elevernas.
Om Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen i Kunskapsförbundet är en dynamisk utbildningsorganisation, som utmärks av stor flexibilitet och anpassningsförmåga till nya behov som uppstår i kommunerna Trollhättan och Vänersborg. Vuxenutbildningen omfattas av SFI (utbildning i svenska för invandrare), Anpassad utbildning för vuxna, utbildningar på grund- och gymnasial nivå, uppdragsutbildningar samt Yrkeshögskoleutbildningar.
Nu söker vi en studie- och yrkesvägledare som vill och vara med och förstärka vårt vägledningsteam. Du kommer i huvudsak att ha din arbetsplats i Vänersborg men delar av tjänsten kan komma att förläggas till Trollhättan.
Att arbeta som studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen innebär ett brett, varierat och utvecklande uppdrag. Du blir en viktig del i vårt gemensamma arbete med att ge individer goda förutsättningar att lyckas i sina studier och ta nästa steg mot arbetslivet eller vidare utbildning.
I dina arbetsuppgifter ingår arbetsuppgifter såsom vägledningssamtal, uppföljning av individuella studieplaner samt informationsinsatser till individer och grupper. Arbetet innebär även samverkan med bl. a arbetsförmedling, arbetsmarknadsenheter och försörjningsstöd.
Studie- och yrkesvägledarna inom vuxenutbildningen är en viktig yrkesgrupp som aktivt deltar i många frågor som till exempel planering av kurser och utbud av yrkesutbildningar. I vårt primära samverkansområde samarbetar Kunskapsförbundets vuxenutbildning med Uddevalla och Orust. Det innebär fritt sök mellan kommunerna när det gäller yrkesutbildningar samt ett fördjupat samarbete mellan studie- och yrkesvägledarna. Utöver detta sker även regional samverkan med studie- och yrkesvägledarna i Fyrbodal.
- Studie- och yrkesvägledarexamen.
- God språklig och skriftlig förmåga i svenska och engelska.
Meriterande erfarenheter
- Vi vänder oss även till dig som studerar på studie- och yrkesvägledarprogrammet.
- God digital kompetens. - Exempel på arbetsuppgifter är att dokumentera i vårt system för elevregistrering samt att genomföra vägledningssamtal via MS Teams eller Google meet.- Goda kunskaper och vana av att använda Officepaketet.
- Arbetat inom vuxenutbildning.
- Erfarenhet av vägledning inom vuxenutbildningen eller vägledning kopplat till vuxna elever eller studerande.Dina egenskaper
- Engagerad, flexibel och strukturerad.
- Strävar alltid efter att ha individen i centrum.Övrig information
- Vi kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
- Som anställd i Kunskapsförbundet finns det möjlighet att semesterväxla, och du erbjuds även flextid som gör det lättare att få ditt arbete i balans med din familj och fritid.
- Intervjuer kan ske under ansökningstiden.
Låter det här som ett jobb för dig? Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Vid erbjudande om tjänst på gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola kommer du behöva uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Detta utdrag beställer du själv via polisen, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi behandlar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen,https://www.kunskapsforbundet.se/behandling-av-personuppgifter/ Ersättning
