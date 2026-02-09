Studie- och yrkesvägledare till vuxenutbildningen
Borås kommun / Yrkesvägledarjobb / Borås Visa alla yrkesvägledarjobb i Borås
2026-02-09
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Välkommen till Bildningsstaden Borås! Hos oss får du ett meningsfullt, roligt och utvecklande arbete.
Vi har stort fokus på kollegialt professionellt lärande där vi tillsammans arbetar för att göra en bra skola bättre. När du börjar hos oss får du en noggrann introduktion och stöd från din chef och olika tillhörande professioner för att du ska känna dig trygg i ditt arbete. Är du nyexaminerad lärare får du även tillgång till en mentor.
Läs mer hur det är att jobba i Borås Stads gymnasieskola på vår webbplats.
Jobba i gymnasieskolan - boras.se
På Komvux i Borås arbetar vi för att ge vuxna elever de bästa möjligheterna att nå sina mål, oavsett om det handlar om att byta yrkesbana, stärka sina kunskaper eller förbereda sig för vidare studier. Vi erbjuder svenska för invandrare (sfi), Komvux som anpassad utbildning, kurser på grundläggande nivå och ämnen på gymnasienivå samt yrkesutbildningar. Som medarbetare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat kollegium där vi tillsammans skapar meningsfull undervisning och förutsättningar för livslångt lärande. Vår verksamhet finns mitt i centrala Borås, nära Södra torget.
Hos Vuxenutbildningen Borås Stad är den vuxna eleven i centrum. Verksamheten hanterar och administrerar utbildning både i egen regi och hos upphandlade leverantörer. Under senaste året studerade ca 5500 elever/studerande inom någon av våra olika skolformer: Komvux (grundskole- och gymnasial nivå: teoretisk/yrkesinriktad), svenska för invandrare, anpassad utbildning för vuxna samt Borås Yrkeshögskola. Vuxenutbildningen har ett stort samhällsuppdrag i att ge människor möjlighet att utvecklas och att kunna möta arbetslivets utmaningar i att finna rätt arbetskraft.
Som studie- och yrkesvägledare hos oss kommer du att få arbeta i en dynamisk verksamhet. Vi är ett engagerat arbetslag som består av nio studie- och yrkesvägledare. Gemensamt för oss är att vi har eleven i fokus. Vi arbetar med vägledning i olika former för att stödja människor i deras utveckling mot vidare studier, arbetsmarknad och självförsörjning. Vi bemannar tillsammans vår drop-in, telefon, mejl och planerad vägledning. Vi upprättar individuella studieplaner med stöd av elevregistreringsprogrammet Alvis.
Studie- och yrkesvägledare till vuxenutbildningenPubliceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare hos oss blir du en central del av elevernas resa genom vuxenutbildningen.
Du vägleder både potentiella och pågående studerande i deras studie och yrkesval, samt stöttar dem mot arbete eller vidare studier.
Du har god kännedom om utbildningsutbud, studiestödssystem och arbetsmarknadens behov.
Arbetar aktivt för att skapa goda övergångar mellan utbildning och arbetsliv, samt vidga individens perspektiv.
Samverkan med gymnasieskola, vuxenutbildning, KAA (kommunala aktivitetsansvaret), Arbetslivsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och andra aktörer är en viktig del av uppdraget.
Vägleda elever i studie- och yrkesval, genomföra kartläggning, studieplanering och validering. Ge kontinuerlig och individanpassad vägledning under studietiden.
Informera om utbildningar, studiestöd och arbetsmarknad.
Samverka med pedagoger, skolledning, arbetsgivare och myndigheter.
Aktivt arbeta för att motverka könstereotypiska yrkesval.
Övrig information
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.KvalifikationerKvalifikationer
Studie- och yrkesvägledarexamen. Erfarenhet av studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning/Komvux eller likvärdig verksamhet. God kunskap om utbildningssystem, studiestöd och arbetsmarknadsfrågor. God svenska i tal och skrift. God digital kompetens och vana av administrativa system som tex ALVIS.
Meriterande
Kontakter med arbetsgivare och branscher.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är lyhörd, strukturerad och har ett professionellt bemötande. Du samarbetar väl, bygger relationer och är flexibel i en föränderlig verksamhet.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2026:011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rektor
Pia Solberg 0768-887 144 Jobbnummer
9730941