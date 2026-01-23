Studie- och yrkesvägledare till Vuxenutbildningen
2026-01-23
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vuxenutbildningen är en del av Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun och spelar en central roll i kommunens arbete med kompetensförsörjning. Vi ansvarar för att genomföra kommunens uppdrag inom det offentliga skolväsendet för vuxna, i enlighet med gällande lagar och förordningar.
Med ett särskilt fokus på samverkan med arbetsliv och näringsliv skapar vi goda förutsättningar för kompetensutveckling och livslångt lärande. Just nu bygger vi upp ett starkt lärcentrum en plats med ett brett utbildningsutbud, hög servicenivå och ett funktionellt elevstöd. Lärcentrum ska också öppna dörrar för högre utbildning, erbjuda fler utbildningsmöjligheter och fungera som en mötesplats för studerande och arbetsliv.
Hos oss blir du en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter både dig och din kompetens. Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Vill du veta mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig? Läs vidare vi ser fram emot att välkomna dig!
Nu söker vi en studie- och yrkesvägledare till Vuxenutbildningen.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team av studie- och yrkesvägledare. I din roll kommer du att vägleda och informera våra elever både individuellt och i grupp, upprättande av studieplaner, administrativa uppgifter inom området, uppsökande verksamhet samt kontakter med myndigheter och andra verksamheter. I arbetet kan det även ingå antagning till vuxenutbildningen. Du ska ge god service till de studerande i frågor om t ex utbildningar, behörigheter och betyg.Kvalifikationer
Vi söker dig med studie- och yrkesvägledarexamen. Som person är du flexibel, en lagspelare som har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt. Du är självgående och kan strukturera, planera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du är kommunikativ och har ett genuint intresse av möte med människor och har förmåga och engagemang att motivera och stödja individen på väg mot sitt mål och är trygg i att arbeta med olika verksamhetssystem. Vi söker dig som är nyfiken och villig att utveckla både sig själv och verksamheten. Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom Vuxenutbildning. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301696". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Evelina Nyberg evelina.nyberg@amf.lulea.se 0920456235 Jobbnummer
9701750