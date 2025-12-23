Studie- och yrkesvägledare till vuxenutbildningen
Sundbybergs kommun / Yrkesvägledarjobb / Sundbyberg Visa alla yrkesvägledarjobb i Sundbyberg
2025-12-23
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Som studie- och yrkesvägledare i Sundbybergs stad har du en central och betydelsefull roll i att stödja individer som står utanför studier och arbete. Ditt huvuduppdrag är att arbeta med studie- och yrkesvägledning för deltagare inom kommunens arbetsmarknadsinsatser samt inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Du arbetar nära individer med olika behov och livssituationer och bidrar till att skapa realistiska, hållbara vägar vidare mot studier, arbete eller andra insatser. Arbetet är både relationsskapande och strukturerat, med fokus på motivation, vägledning och långsiktig etablering.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som studie- och yrkesvägledare arbetar du bland annat med att:
• Ge individuell studie- och yrkesvägledning till deltagare inom arbetsmarknadsinsatser och ungdomar inom KAA
• Kartlägga individens förutsättningar, mål och behov samt upprätta och följa upp individuella kompetensplaner/individuella studieplaner.
• Registrera, dokumentera och följa upp individer i aktuella administrativa system
• Följa upp insatser, närvaro och kontaktförsök över tid
Du bedriver även ett aktivt uppsökande arbete gentemot ungdomar inom KAA, genom telefon, digitala kanaler, brev och vid behov hembesök.
En viktig del av uppdraget är samverkan. Du fungerar som samordnande kontaktperson kring individen och samarbetar nära med:
Socialtjänstens olika enheter, Gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning, Arbetsförmedlingen, Regionens vård- och stödverksamheter
Arbetsmarknadsinsatser, praktikverksamheter och civilsamhälle, Du deltar i och initierar samverkansmöten, nätverksmöten och SIP utifrån individens behov.
Koppling till vuxenutbildningen
I uppdraget ingår även samverkan med kommunens vuxenutbildning. Du ger information i grupper om tex arbetsmarknadens behov, stöttar i övergångar till studier och medverkar vid behov i antagningsprocesser till både kommunens egenregi och auktoriserade utbildningsanordnare.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är examinerad studie- och yrkesvägledare
• Har erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsområdet, KAA eller liknande verksamhet
• Är trygg och självständig i din yrkesroll och har förmåga att arbeta i samverkan
• Har ett professionellt, lyhört och situationsanpassat bemötande
Meriterande
• Erfarenhet av kommunal vuxenutbildning
• Erfarenhet av att samarbeta med socialtjänsten
• God administrativ förmåga
• Vana av att arbeta i system såsom UEDB, Alvis, Framtidskortet och Valideringscentralen
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid (provanställning kan komma att tillämpas)
Önskat tillträde: 2026-03-01 eller tidigare enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 (Observera att pga julledighet och röda dagar kommer du inte få någon återkoppling innan sista dag för ansökan)
Övrig information
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Välkommen med din ansökan!
Om Sundbybergs stad
Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad.
Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun.
Sundbyberg växer med dig! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Jobbnummer
9663021