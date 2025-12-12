Studie- och yrkesvägledare till vuxenutbildningen
2025-12-12
Vill du inspirera och motivera andra att växa och hitta nya vägar? Nu har du chansen att bli en del av vårt team med tio engagerade studie- och yrkesvägledare. Här möts du av ett stöttande och kompetent gäng. Vi erbjuder även träning på arbetstid varje vecka.
Den kommunala vuxenutbildningen är viktig för att höja utbildningsnivån hos invånarna i Eskilstuna. Verksamheten pågår året runt och varje år är ungefär en tiondel av kommunens arbetsföra invånare delaktiga i någon av våra verksamheter. Vi ger människor i Eskilstuna en andra chans och samverkar med andra verksamheter för att utbilda till arbete eller vidare studier. Vi har fina lokaler som ligger centralt i Eskilstuna.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare möter du individer både i enskilda samtal och i grupp. Du informerar och vägleder om utbildningar, arbetsmarknaden och olika yrkesval. Du hjälper personer att förstå sina möjligheter och göra välgrundade val. För att hålla dig uppdaterad om vad som händer i samhället omvärldsspanar du och har ett stort engagemang i att vilja vara med och bidra till utveckling. Du tycker om att driva projekt och samarbeta med kollegor för att ta vara på allas erfarenheter. Tillsammans hittar vi de bästa vägarna för att stödja våra elever och de vägledningssökande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en studie- och yrkesvägledarexamen och erfarenhet av rollen genom praktik eller arbete. Det är meriterande om du har arbetat som studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning. Du känner dig trygg med att använda digitala verktyg och har kunskaper i officepaketet.
Du har en förmåga att möta individer på den plats de befinner sig och skapa förtroende genom ett lyhört och respektfullt bemötande. Att vägleda, samarbeta och samverka är enkelt för dig, och du tycker om mötet med människor i olika livssituationer. Samtidigt är du inte rädd för att uttrycka dina åsikter och bidra med egna perspektiv för att utveckla gruppen. Du tar initiativ, ser möjligheter och vågar prova nya saker för att vara med och fortsätta driva utvecklingen på arbetsplatsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning. Förvaltningens uppdrag är att leda invånare i Eskilstuna till insatser och utbildning som syftar till att nå egen försörjning. Målet är att alla som kan jobba ska jobba.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
