Studie- och yrkesvägledare till Vuxenutbildningen
2025-10-20
Sigma Academy erbjuder utbildning för vuxna inom SFI, grundläggande nivå, gymnasienivå och yrkesutbildningar.
Vi söker en studie- och yrkesvägledare till vår verksamhet i Stockholm, Kista. Vi söker dig som är examinerad studie- och yrkesvägledare och har erfarenhet av vuxenutbildning.
Tjänsten förutsätter att du har förmåga att arbeta både självständigt och i lag, är stresstålig och är god kommunikatör.
Du som söker ska ha genuint intresse av att arbeta med människor och kunna bemöta människor med olika behov. Du förväntas ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad, ordningsam och noggrann i din dokumentation.
Tjänsten är på deltid, 40% tjänstgöringsgrad.
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
