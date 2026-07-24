Studie- och yrkesvägledare till vägledningscentrum
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2026-07-24
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Vill du bidra till att människor hittar sin väg mot utbildning, yrke och egen försörjning? Motiveras du av mötet med människor där din kompetens gör skillnad? Då kan du vara en av våra nästa studie- och yrkesvägledare!
Vilka är vi?
Kompetensförsörjningskontoret arbetar för att skapa förutsättningar och möjligheter för människor. Oavsett verksamhet har vi ett gemensamt uppdrag att erbjuda medborgarna möjlighet att växa och utvecklas, där vägen till egen försörjning ska vara så kort som möjligt.
Vägledningscentrum tillhör verksamheten vuxenutbildning. Här arbetar vi för att utveckla och stärka studie- och yrkesvägledningen inom den kommunala vuxenutbildningen samt ge stöd till kommunens invånare.
Här får du vara med och göra skillnad – bidra till att fler Norrköpingsbor hittar rätt väg till utbildning, arbete och egen försörjning, samtidigt som du spelar en viktig roll i att minska kompetensbristen i kommunen.
Hos oss på vägledningscentrum blir du en del av ett engagerat och kompetent team med cirka 14 studie- och yrkesvägledare. Vi är stolta över att ha fått högsta betyg i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning inom kommunal vuxenutbildning.
Vårt kontor ligger centralt i Norrköping på Hospitalsgatan 20, med närhet till det mesta.
Nu söker vi två studie- och yrkesvägledare till vårt team – en tillsvidareanställning och en visstidsanställning.
Dina arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare hos oss på vägledningscentrum kliver du in i ett givande och utmanande uppdrag, där du får möjlighet att vägleda och motivera individer mot utbildning och arbete.
Du möter våra vuxenstuderande i olika livssituationer och erbjuder vägledning och rådgivning genom personliga samtal, digitala möten, telefonsamtal, föreläsningar, nätverk och uppsökande insatser.
Hos oss får du en viktig roll i att hjälpa människor att upptäcka sina intressen och sin fulla potential. Du anpassar dina vägledningsstrategier efter individens behov och mål samt arbetar aktivt med att följa upp individernas utveckling för att säkerställa ett professionellt stöd och god service.
Varje vecka träffas du och dina studie- och yrkesvägledarkollegor tillsammans med våra antagningshandläggare, där ni får möjlighet att utbyta erfarenheter, driva utvecklingsfrågor, föra kollegiala diskussioner och skapa en gemensam helhetsbild av Komvux Norrköping.
I tjänsten som tillsvidareanställd studie- och yrkesvägledare ingår två huvudsakliga uppdrag.
Det första uppdraget innebär att arbeta som studie- och yrkesvägledare inom yrkesutbildningar i egen regi. I rollen samarbetar du med rektor, yrkeslärare och övriga medarbetare för att ge de studerande bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sina studier och bli anställningsbara.
Det andra uppdraget innebär ett uppsökande arbete riktat till presumtiva elever. Det kan bland annat handla om att ta kontakt med personer som har sökt våra utbildningar för att ge vägledning och stöd i deras utbildningsval. I detta arbete är samverkan med antagningen och andra rektorer en viktig del.
Som visstidsanställd studie- och yrkesvägledare har du din huvudsakliga placering på vägledningscentrum, där du i första hand möter medborgare genom fysiska vägledningssamtal.
Vem är du?
Du har en examen som studie- och yrkesvägledare och vi ser det positivt om du har erfarenhet av studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning eller gymnasieskola.
För att trivas och lyckas i rollen är du en person som motiverar och inspirerar människor att ta steg mot sina mål. Du har ett coachande förhållningssätt och ser individens styrkor och möjligheter, samtidigt som du skapar förtroende och engagemang i mötet med andra.
Du är trygg i förändring och har förmåga att förklara, förankra och skapa förståelse när arbetssätt eller förutsättningar förändras.
Du ser utveckling som en naturlig del av arbetet och bidrar med ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi ser också att du arbetar självständigt, tar ansvar för att driva ditt arbete framåt och har gott omdöme när det gäller att avgöra när du behöver samverka med kollegor eller be om stöd.
Välkommen med din ansökan
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid samt visstidsanställning på heltid
Längd på visstidsanställning: Snarast möjligt till och med 31 december 2027
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, en dag i veckan utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 16 augusti
Kontakt: Enhetschef Robert Lindqvist, mailto:robert.lindqvist@norrkoping.se
, 011-15 39 80
Övrig information: Intervjuer genomförs förmiddag 24/8, eftermiddag 26/8 och förmiddag 28/8. Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
Hospitalsgatan 20 (visa karta
)
602 27 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
10010516