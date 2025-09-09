Studie- och yrkesvägledare till väglednings- och lärcentrum
Kristianstads kommun / Yrkesvägledarjobb / Kristianstad Visa alla yrkesvägledarjobb i Kristianstad
2025-09-09
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Inom Väglednings- och lärcentrum - VLC hanterar vi all studie och yrkesvägledning samt antagning inom den kommunala vuxenutbildningen i Kristianstads kommun. Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag. Du får arbeta i team med flera vägledare som har många års erfarenheter där kompetenshöjande aktiviteter prioriteras för att utvecklas. Vår målsättning är att genom ett gott bemötande skapa möjligheter till genomtänkta, kloka val och beslut för våra medborgare.Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Som studie- och yrkesvägledare på vägledningscentrum erbjuder du vägledning mot utbildningar för vuxna i Kristianstads kommun samt utbildningsinformation såväl enskilt som i grupp. Du hjälper till med ansökningar till olika utbildningar som t.ex. grundläggande och gymnasiala kurser, SFI, yrkesvux, lärlingsutbildning, universitet/högskolor och Yrkeshögskola samt informerar om CSN.
Valideringsarbete med kartläggning av betyg och yrkeskompetenser ingår också i dina arbetsuppgifter. Du har även kontakt med och följer upp elever inom våra utbildningar. Du upprättar individuella studieplaner och genomför gruppvägledningar samt har kartläggningssamtal.
I din roll samverkar du med Arbetsförmedlingen, olika utbildningsanordnare, näringsliv, vägledningsnätverk i Skåne Nordost med mera. Du deltar i utvecklingsarbete inom verksamheten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har högskoleexamen från studie- och yrkesvägledarprogrammet. Det är meriterande om du har erfarenhet av vuxenutbildning samt har god kännedom om arbetsmarknadsfrågor. Vidare är det en fördel om du har erfarenhet av yrkesutbildningar, vuxna som står utanför arbetsmarknaden och människor från andra kulturer. Har du yrkeserfarenhet från annat yrke är även det en merit.Du har en god administrativ förmåga. Arbetet kräver dokumentation och presentationer i olika datorprogram, vilket förutsätter goda IT-kunskaper med bl.a. ett källkritiskt informationssökande och tänkande. Har du kunskap och erfarenhet av arbete med medier och hemsidor är det meriterande liksom kunskaper i verksamhetssystem såsom Procapita och/eller Tieto education.Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter krävs goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och det är meriterande om du även kan kommunicera på god engelska och/eller har andra språkkunskaper. Att ha en förmåga att vägleda individuellt och att tala inför grupp är för dig en självklarhet.Som person ska du ha förmåga till såväl självständigt arbete som samarbete. Med verksamhetens mål i fokus tar du dig an arbetet med kreativitet, flexibilitet och engagemang. Förändringar och utveckling av verksamheten pågår kontinuerligt vilket kräver att du är öppen för nya angreppssätt och du bidrar aktivt med dina egna erfarenheter och synpunkter. Du möter alla människor på ett professionellt och personligt sätt. Det finns goda möjligheter att utvecklas med oss.
När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.
Det här är vi
Möt framtiden med oss i arbete- och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen samt arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AOV-2025-66". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, Utbildning och arbete Kontakt
Enhetschef och rektor
Joakim Sahlin joakim.sahlin@kristianstad.se 044-13 10 72 Jobbnummer
9499721