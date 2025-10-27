Studie- och yrkesvägledare till tjänsten Karriärvägledning
Vi söker nu en Studie- och karriärvägledare för att stödja oss i att utföra tjänsten "Karriärvägledning" på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Är du en engagerad Studie- och karriärvägledare då står Ability redo att samarbeta med just dig för att skapa en bättre värld!
Studie- och yrkesvägledare ska ansvara för den sammanhållna vägledningsprocessen för individen samt genomföra kartläggningssamtal och individuella vägledningssamtal. Målet är att skapa en väl genomarbetat karriärplan för varje unik deltagare i programmet.
Som vår kollega kommer du att arbeta nära Abilitys erfarna ledare och kollegor för att skapa en trygg och stödjande arbetsmiljö.
Du ges möjligheten att utvecklas och nå en hög kompetensnivå inom tjänsten och du kommer att ingå i ett omfattande nätverk som sträcker sig över hela landet.
Tillsammans strävar vi efter att bli Sveriges största och bästa leverantör inom tjänsten karriärvägledning. Ta chansen att bli en del av ett framgångsrikt team och bidra till att forma framtiden för arbetsmarknadsintegration!

Dina personliga egenskaper
• Målinriktad
• Strukturerad
• Kommunikativ
• Driven
Bakgrund
Du har Studie- och Yrkesvägledarexamen. Har du erfarenhet av yrkesvägledning, handledning/coaching, omställningsarbete eller liknande är det ett plus men inget krav. Stor vikt kommer dock att läggas vid personlig lämplighet, tidigare erfarenhet och goda referenser.
Välkommen med din ansökan! Har du frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta Johan Wikström på Ability som hanterar denna rekrytering.
johan.wikstrom@ability.se
070-440 39 33
070-440 39 33 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Ability Coaching
(org.nr 556776-0904) Jobbnummer
9576519