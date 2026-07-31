Studie- och yrkesvägledare till Skolslussen, utbildningsförvaltningen
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2026-07-31
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du arbeta med studie- och yrkesvägledning där du får göra verklig skillnad för ungdomar som behöver hitta sin väg vidare? Som studie- och yrkesvägledare på Skolslussen får du en viktig roll i att stötta ungdomar som står utan gymnasieplats och hjälpa dem vidare mot studier.
Välkommen till oss
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning med cirka 16 000 anställda. Förvaltningen ansvarar bland annat för drift och utveckling av kommunens drygt 140 grundskolor och omkring 30 gymnasieskolor.
Gymnasieavdelningens arbetar för att förverkliga utbildningsnämndens mål och visioner. Inom avdelningen finns Skolslussen, där vi ansvarar för studie- och yrkesvägledning, antagning och övergångar mellan skolformer. Vi samverkar med arbetsmarknadsförvaltningen och socialtjänsten för att säkerställa att ungdomar får det stöd de behöver utifrån hemkommunens ansvar.
Gruppen består av fem studie- och yrkesvägledare och är placerad i trevliga lokaler centralt i Stockholm. Nu söker vi en ny kollega som vill bli en del av vårt team, då en av våra medarbetare går i pension.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du gör skillnad för ungdomar i viktiga vägval. Du blir en del av ett kompetent team som värdesätter samarbete och en positiv arbetsmiljö. Arbetet innebär en kombination av självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor och andra aktörer. Vi erbjuder goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Din roll
Som studie- och yrkesvägledare på Skolslussen blir du en del av vägledningsgruppen. Du vägleder, informerar och ger stöd till ungdomar i åldern 16-20 år som av olika anledningar står utan en gymnasieplats.
I rollen bidrar du till att komplettera och utveckla befintliga insatser inom utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och arbetsmarknadsförvaltningen, med målet att fler ungdomar fullföljer sina studier. Du deltar i nätverk med gymnasieskolor och samverkar med socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningens insatser. En viktig del av uppdraget är att fånga upp ungdomar som saknar sysselsättning eller ännu inte har en gymnasieplats och ge dem stöd att hitta en väg tillbaka till studier. [LG1] Arbetet innebär även samarbete, både internt och externt, med exempelvis Gymnasieantagningen Storstockholm, andra enheter inom förvaltningen och andra yrkesverksamma inom området.
Du bidrar också till hela verksamhetens utveckling och måluppfyllelse genom exempelvis att ta fram rutindokument och uppdragsbeskrivningar, delta i metodutvecklande projekt och skriva tjänsteutlåtanden.
Under gymnasieansökningsperioderna och i samband med antagningsbeskeden på sommaren har verksamheten en hög arbetsbelastning och arbetstempot är högt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
studie- och yrkesvägledarexamen
erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare inom olika skolformer, gärna inom grundskola, gymnasieskola eller Komvux
goda kunskaper om skollagen och relevanta förordningar inom skolområdet
erfarenhet av arbete med ungdomar och familjer i svåra situationer eller komplexa situationer
god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift
god förmåga att planera och organisera ditt arbete
god digital kompetens och vana att arbeta i administrativa system.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av samverkan med kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och socialtjänsten
erfarenhet av att jobba inom skola, anpassade grund- och gymnasieskolor, introduktionsprogram och elever med behov av särskilt stöd
erfarenhet av att arbeta i Indra och BER (Barn- och elevregistret i Stockholms stad)
god kännedom om arbete i en politiskt styrd organisation, gärna inom utbildningsområdet i Stockholms stad
erfarenhet av handläggning/myndighetsutövning inom utbildningssektorn och kommunal verksamhet.
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, strukturerad och ha förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du har mycket god samarbetsförmåga och bidrar till ett professionellt och respektfullt bemötande i kontakten med ungdomar, kollegor och andra aktörer, även i stressade situationer. Du är stabil och har god kommunikativ förmåga, vilket gör att du kan förmedla information på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Vidare har du lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och ser möjligheter i förändringar.Publiceringsdatum2026-07-31Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev för att fokusera på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas i rollen. Din ansökan bedöms utifrån CV och de frågor du besvarar i samband med ansökan. Svara gärna kort och konkret, med tydlig koppling till ditt CV.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 22049 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Jobbnummer
10016621