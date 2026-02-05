Studie- och yrkesvägledare till Skol- och fritidsförvaltningen
2026-02-05
Vill du vara med och göra skillnad? Vill du bidra till att elever hittar sin väg till vuxenlivet och sin plats i samhället?
Om arbetsplatsen
Skol- och fritidsförvaltningen är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan och fritiden för varje barn och elev.
Du kommer att tillhöra avdelningen för gymnasieplanering, vägledning och forskning på Skol- och fritidsförvaltningen med placering på enheten Unga i samverkan. Inom enheten arbetar våra centralt placerade studie- och yrkesvägledare. Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra vår verksamhet. Varje medarbetare är viktig och bär ett ansvar för våra gemensamma mål och resultat.
Som studie- och yrkesvägledare på främst introduktionsprogrammen ska du tillsammans med skolenheten ansvara för elevernas studie- och yrkesvägledning på språkintroduktionen IMS och individuellt alternativ IMA i Helsingborg. Det gäller två Introduktionsprogram, IMA som speciellt riktar sig till elever som ska vidare till vuxenutbildningen. Vägledningsarbetet riktar sig till elever som har behov av kompensatorisk vägledning av olika slag. Eleven ska ha en planering för en hållbar övergång inför nästa steg som utbildning, arbete eller annan sysselsättning. Utgångspunkten för arbetet är den individuella studieplanen som upprättas tillsammans med eleven och pedagoger. En del av arbetet görs i nära samarbete med studie- och yrkesvägledare från vuxenutbildningen samt andra aktörer relevanta för målgruppen. Tjänsten innehåller också samarbete med studie- och yrkesvägledare på anpassad gymnasieskola. Vägledningssamtal, gruppvägledning, studiebesök och lektioner som ökar elevens valkompetens, insikt, utsikt och framsikt ska genomföras där eleven ges möjlighet att reflektera över sig själv och olika möjligheter kring sin framtid.
I tjänsten ingår att ha ett samordnande uppdrag för övergångar från Introduktionsprogrammen där ett nära samarbete behövs med Vuxenutbildningen, det kommunala aktivitetesansvaret och andra verksamheter som möter ungdomens behov.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare. Du har arbetslivserfarenhet där du är van att ta ansvar och är trygg i din yrkesroll. Du har erfarenhet av målgruppen och har arbetat i skola. Har du erfarenhet av att jobba med sociala medier och/eller är flerspråkig är det meriterande.
Du arbetar självständigt på ett strukturerat sätt och du samarbetar med kollegor och andra för att skapa de bästa förutsättningar. Du är noggrann och beslutsam och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du har lätt för att skapa relationer, nätverka och upprätthålla kontakt med nyckelpersoner.
Vi söker dig som utgår från elevens behov och förutsättningar och kan anpassa studie- och yrkesvägledningen för att på bästa sätt stödja eleven att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förståelse för målgruppen. En god samarbetsförmåga är en förutsättning samt att vilja utveckla arbetet och se sammanhang.
Körkort (B) är ett krav.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
De första intervjuerna görs under v10 och genomförs via Teams.
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Snarast
Varaktighet: Tillsvidare tjänst
Antal tjänster: 1
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Detta är ett heltidsjobb.
