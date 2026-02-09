Studie- och Yrkesvägledare till Sjöparksskolan
Gällivare kommun / Yrkesvägledarjobb / Gällivare Visa alla yrkesvägledarjobb i Gällivare
2026-02-09
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-09Beskrivning av verksamheten
Sjöparksskolan är Gällivare Kommuns enda kommunala högstadieskola i tätorten och är beläget intill Sjöparken samt Isborgen, kommunens isarena. Skolan omfattar ca 410 elever och ca 55 personal. Skolan är nyligen ombyggd för att möta de krav som finns för en högstadieskola och är modern till sin utformning. Skolan arbetar mycket med att utforma goda lärmiljöer, kollegialt lärande och med att utforma hållbara strukturer för att rusta eleverna för framtiden. Skolan har även skolsköterskor samt skolkuratorer på plats på enheten. Här finns även specialpedagog, socialpedagog, studie- och yrkesvägledare. 2 st nyckelpedagoger arbetar med att utveckla vår digitala kompetens och skolan har husvikarie som arbetar med att täcka upp korttidsfrånvaro. Förstelärare arbetar med utveckling av ämnen. Skolan är uppdelat i 3 arbetslag som leds av varsin arbetslagsledare. Ny och obehörig personal handleds av erfarna och behöriga kollegor som introduktion och i det fortsatta vardagliga arbetet med undervisning. På skolan finns möjlighet för elever med behov att arbeta i mindre undervisningsgrupp. Förberedelseklass för nyanlända elever finns på skolan.Dina arbetsuppgifter
Du vägleder elever i deras gymnasieval, informerar vårdnadshavare och elever om gymnasieval och stödjer och uppmuntrar pedagogerna i studie- och yrkesvägsorientering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig studievägledare. Du är kommunikativ med elever och tydlig i ditt sätt att informera kring yrken, yrkesval och framtid. Vi lägger även stor vikt på personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Krav vid anställning - Utdrag från polisens belastningsregister.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Semesterväxling
Vill du veta mer hur det är att jobba, leva och bo i Gällivare kommun? Då kan du läsa mer här: www.gallivare.se/lararjobbAnställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28.
Upplysningar
Rektor Pia Aspemo, tel:0970- 818 878
Biträdande rektor Marianne Salometsä, tel: 0970-818 497
Biträdande rektor Lena Hedman Aspebo, tel: 0970-818 411
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Rektor
Pia Aspemo pia.aspemo@gallivare.se Jobbnummer
9731509