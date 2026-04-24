Studie- och yrkesvägledare till SiS ungdomshem Tysslinge
Publiceringsdatum2026-04-24
SiS har ansvar för alla inskrivna ungdomars utbildning oavsett problematik eller placeringsform. Alla ungdomar som vistas på ungdomshemmet ska få den utbildning de behöver och har rätt till. På Tysslingeskolan erbjuder vi undervisning på grundskole- och gymnasienivå inom ramen för språkintroduktion och individuellt alternativ. Vi arbetar med ett specialpedagogiskt förhållningssätt och fortbildar oss kontinuerligt. Tysslingeskolan består för närvarande av tretton lärare, en speciallärare, en studie- och yrkesvägledare med administrativt ansvar samt en rektor. Skolan är i ständig utveckling och prioriteras högt inom SiS.
SiS ungdomshem Tysslinge är en institution i högsta säkerhetsnivån som tar emot ungdomar med höga risker för hot, våld och avvikning. Institutionen har totalt sju avdelningarna som tar emot ungdomar som är placerade enligt Lagen om vård av unga (LVU) och ungdomar dömda enligt Lagen om sluten ungdomsvård (LSU). En av avdelningarna består av platser för ungdomar som under en period vårdas i enskildhet (VIE). Majoriteten av våra ungdomar är ofta i en rättsprocess eller redan dömda för grov brottslighet och har kopplingar till kriminella nätverk. Dina arbetsuppgifter
Brinner du för ungdomar och vill arbeta för att göra skillnad? Nu finns chansen för dig att påverka elevers framtid och utbildning i en kreativ och möjliggörande skolmiljö - sök tjänsten som studie- och yrkesvägledare med administrativt ansvar hos oss!
Som studie- och yrkesvägledare är din huvudsakliga uppgift att vägleda eleverna mot fortsatta studier, praktik eller alternativa vägar ut i arbetslivet. Administrativa arbetsuppgifter kopplat till elevernas skolgång förekommer, exempelvis i vårt skoladministrativa system Adela och andra administrativa uppgifter kopplat till elevernas studier och planering. Ytterligare administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma. Tjänsten innebär också att handleda och leda lärargruppen i frågor som rör utbildning, arbetsliv och samhälle inom ramen för den generella studie- och yrkesvägledningen.
Tjänsten innebär samverkan både inom SiS och med andra professioner och aktörer runt eleverna, såsom socialtjänst och utbildningsförvaltning, där elevernas rätt till utbildning är central. Du medverkar till att möjliggöra kontinuitet i elevernas kontinuerliga skolgång både när de placeras, under tiden och då de flyttar från SiS. På Tysslinge finns flera kompletterande kompetenser och som studie- och yrkesvägledare är du en del i ett tvärprofessionellt och gemensamt arbete kring ungdomarna. Du samarbetar därför med exempelvis behandlingspedagoger, behandlingssekreterare, sjuksköterskor, psykologer, m.fl. För att trivas i rollen är det viktigt att du trivs med breda samarbetsytor, är flexibel och har goda kommunikativa färdigheter.
I den här rollen har du möjlighet att driva och utveckla vägledningsarbetet på Tysslinge framåt, där du ges möjlighet till en bred roll med administrativt ansvar och utvecklingsmöjligheter. Som studie- och yrkesvägledare ingår du i ett nätverk av kollegor med samma yrkesroll och träffas vid regelbundna fortbildningsdagar.
Som statligt anställd hos oss får du flera förmåner, exempelvis har du fler semesterdagar än de 25 dagar som finns i semesterlagen.
• 28 dagar semester till och med det år du fyller 29
• 31 dagar semester från och med det år du fyller 30
• 35 dagar semester från och med det år du fyller 40
Du får dessutom ett generöst friskvårdsbidrag, viss ersättning för läkarbesök och läkemedel och möjlighet att göra läkarbesök på betald arbetstid. Läs gärna mer om våra förmåner på: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/ Kvalifikationer
Du som söker ska:
Ha kandidatexamen om minst 180hp som studie- och yrkesvägledare
Arbetserfarenhet som studie- och yrkesvägledare från grundskolans senare år/gymnasiet
Vara väl insatt i gymnasiets regelverk samt relevanta lagar och förordningar, inklusive GY25 och andra relevanta styrdokument
Mycket god förmåga att dokumentera
Kommunikativ, med mycket god förmåga att uttrycka sig väl, i tal såväl som skrift, på svenska
Goda datakunskaper och vana av informationssökning
Meriterande:
Erfarenhet av elever i behov av stöd
Erfarenhet från arbete inom introduktionsprogram
Om du har erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta situationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person ser vi att du är en god och trygg förebild åt våra ungdomar. Du har en god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation. I ditt arbete uppvisar du god förmåga att dokumentera och att uttrycka dig väl i tal och skrift. Du visar prov på god flexibilitet, är stabil och förmår behålla lugnet även i stressade situationer.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid och inleds med 6 månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Kontorsarbetstid, flextidsavtal tillämpas
Under anställningen tillämpas semestertjänst. Det huvudsakliga arbetet sker på plats. Kontaktperson för detta jobb
Julia Gustavsson
Rektor
010-453 42 81Julia.Gustavsson@stat-inst.se
Therese WingertFacklig företrädare, Sveriges lärare
010-453 42 93 Therese.Wingert@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
152 97 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
