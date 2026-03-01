Studie- och yrkesvägledare till Sätra områdesstöd
2026-03-01
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Sätra rektorsområde består av tre enheter: Ulvsäterskolan, Lilla- och Stora Sätraskolan. Området är geografiskt sammanhållet och våra enheter ligger inom gångavstånd. Vi har cirka 980 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 9. I vår skolorganisation arbetar cirka 150 medarbetare som har ett nära samarbete mellan enheter och människor med en bra stämning i arbetsgrupperna. Vidare arbetas det med och pågår ständigt många utvecklingsarbeten för att nå framgång i skolornas verksamhetsområden.Publiceringsdatum2026-03-01Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill göra skillnad för elever genom att stötta dem i deras val inför framtiden. Som studie- och yrkesvägledare hos oss får du en nyckelroll i att skapa förutsättningar för varje elev att hitta sin väg vidare i livet.
Som studie- och yrkesvägledare stödjer, följer och vägleder du eleverna genom hela grundskoletiden. Valkompetens och framtidstro är nyckelbegrepp i ditt arbete. Detta innebär att du arbetar med eleverna såväl enskilt som i grupp. Du samarbetar med pedagogerna inom ramen för undervisningen samt informerar och deltar vid föräldramöten, öppet hus och andra informationsmöten.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
* Stödja elever till att fatta välgrundade beslut om studie- och yrkesval på kort och lång sikt. En stor del av ditt arbete blir därför att informera och vägleda eleverna inför kommande studie- och yrkesvalssituationer.
* Du sammankallar och håller i områdets SYV-grupp och är en nyckelperson som driver för att efterleva rektorsområdets SYV-plan, som även inbegriper ett antal hållbarhetsmål.
* Du ansvarar för elevernas PRAO och stöttar övrig personal i studie- och yrkesorienterande insatser som till exempel förberedelser och uppföljning av PRAO.
* Du verkar för att bygga nätverk med företag och organisationer utanför skolan.Kvalifikationer
Som studie- och yrkesvägledare arbetar du med ett coachande förhållningssätt där du genom ett inspirerande och motiverande bemötande stöttar eleverna i att upptäcka sina möjligheter och hitta sin framtida väg.
Vi söker dig som har:
* Examen som studie- och yrkesvägledare.
* God erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och använder dessa på ett effektivt sätt i ditt arbete.
* En god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, både i tal och skrift, vilket är avgörande i kommunikationen med elever, vårdnadshavare och kollegor.
För att lyckas i rollen är du:
* Skicklig på att skapa och bibehålla goda relationer, både internt inom skolan och externt med olika aktörer, och du samarbetar väl med personer i olika roller och sammanhang.
* Bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande utifrån den aktuella situationen.
* Genom ditt sätt att arbeta, skicklig på att bygga tillitsfulla relationer och får andra att känna sig trygga.
* Bra på att leda, motivera och inspirera andra, du får människor att utvecklas och må bra.
* Strukturerad, du planerar och organiserar ditt arbete väl, sätter upp mål och följer upp insatser på ett systematiskt sätt.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
