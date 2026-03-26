Studie- och yrkesvägledare till Oscarsgymnasiet
2026-03-26
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Våra värdeord är trygghet, trivsel och kunskap!
Se möjligheter istället för hinder. Dagens och morgondagens samhälle präglas av stor föränderlighet och snabb utveckling, ökade internationella kontakter och ett globalt perspektiv.
Verksamhetsområde Oscars - en mötesplats för alla
Ett kännetecken för verksamhetsområde Oscars är vår "Vi-känsla" som syns och märks i möten över programgränserna, att vi bemöter varandra med hänsyn och respekt, att vi har en grundläggande tilltro och tillit till varandra. Inom verksamhetsområde Oscars samarbetar vi över program-, klass- och ämnesgränser. Kunskaper skapas och formas i möten med andra.
Verksamhetsområde Oscar erbjuder ett varierat utbud av yrkesutbildningar anpassade till det regionala näringslivets och individens behov samt högskoleförberedande utbildningar med hög kvalitet som ger goda förutsättningar för fortsatta studier och ett gott liv.
Oscarsgymnasiet är en skola med många olika utbildningar. Vi har 15 nationella program, samtliga introduktionsprogram, anpassat gymnasium med 2 nationella program och individuellt program. Utöver detta så har vi vuxenutbildning med SFI, utbildning på både grundläggande och gymnasial nivå, yrkesvuxutbildningar samt Komvux som anpassad utbildning. Vi har ca 1000 elever på ungdomssidan och utöver detta nästan lika många vuxenstuderande som vi hanterar varje år.
Vi är drygt 160 personal i personalgruppen. Vi är indelade i arbetslag utifrån programtillhörighet.
För oss är det viktigt att vi har en gemensam helhetssyn på vår arbetsplats även om vi har olika uppdrag, arbetar med olika utbildningar och har helt olika elevgrupper.
På Oscarsgymnasiet är det viktigt att vi kan erbjuda utbildningsmöjligheter för alla! Olika möjligheter för olika individer, men något för alla. Vi vill se oss som möjligheternas skola! På Oscarsgymnasiet arbetar vi alla efter målet en tillgänglig utbildning för alla. Det innebär att vi möter varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i "Ett gott liv" för alla våra elever.
Vi ser oss som en bra arbetsplats och skola, där vi drivs av engagemang och gillar samarbete. Vi gör ett bra jobb, levererar bra utbildning, men vill hela tiden fortsätta att utveckla. Sedan 2018 arbetar vi mycket strukturerar med kollegialt lärande. Alla pedagoger ingår i lärgrupper där vi kontinuerligt arbetar med kollegialt lärande lett av lärgruppsledare. Arbetet har ett tydligt fokus på undervisningen och sker utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Vi har fokus på en hälsofrämjande arbetsmiljö och tillit till varandras kompetenser och arbetar prestigelöst tillsammans.
Vill du arbeta på en arbetsplats med mycket stor bredd, där vi har stort engagemang, god stämning och spännande uppgifter? Välkommen till oss!
Vi söker en studie- och yrkesvägledare (SYV) för anställning hos oss på Oscarsgymnasiet. Som SYV hos oss kommer du att arbeta med vuxenutbildning. Du kommer att ingå i ett team bestående av ytterligare fyra SYV:ar. Var och en har ansvar för sina områden, men man har ett tätt samarbete vad gäller elever och övergripande frågor. Två av våra 5 SYV-tjänster har idag sina arbetsuppgifter mot våra vuxenstudenter och du blir en av dessa två. Arbetet innebär mycket elevkontakter genom såväl enskilda samtal som samtal i grupp. Som SYV för vuxna kommer du att ha ett mycket omväxlande uppdrag och träffa personen med vitt skilda bakgrunder och mål i livet. Vi erbjuder SFI, grundläggande vuxenutbildning, kurser inom gymnasial vuxenutbildning samt yrkesvuxutbildningar på plats, men du kommer också att hantera elever som läser distansutbildningar och ansöker om utbildningar hos annan huvudman.Kvalifikationer
Till den här tjänsten söker vi dig som är behörig studie- och yrkesvägledare. Som person vill vi att du kan se till helheten, har en lyhördhet som gör att du kan möta varje person utifrån dennes behov och förutsättningar samt är kreativ och lösningsfokuserad. Det är viktigt att du kan skapa goda relationer med både eleverna på skolan, övriga sökande och dina arbetskamrater. I övrigt bör du vara strukturerad och bra på att självständigt planera ditt arbete, noggrann och kvalitetsmedveten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761) Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Oscarsgymnasiet
Bengt Bobeck bengt.bobeck@oskarshamn.se 010-35 60 000 Jobbnummer
9819822