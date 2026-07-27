Studie- och yrkesvägledare till Nyköpings gymnasium
Nyköpings kommun - Division Utbildning / Yrkesvägledarjobb / Nyköping Visa alla yrkesvägledarjobb i Nyköping
2026-07-27
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I Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan och skolan som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Utbildning för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings högstadium, Nyköpings gymnasium och Campus Nyköping.
Nyköpings gymnasium är den största gymnasieskolan i Nyköping. Vi har elva nationella program - varav sex är yrkesprogram, fyra olika introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Hos oss arbetar över 280 personer med att inspirera och motivera, hjälpa och stötta våra 1800 elever att lyckas med sina studier utifrån sina förutsättningar.
Vår helhetsidé bygger tydlighet, meningsfullhet, elevers medskapande och medvetna goda möten. Helhetsidén är länken mellan läroplanens uppdrag och vår vardag. Den vägleder oss i våra pedagogiska möten med alla elever.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och kunnig studie- och yrkesvägledare som sätter stort värde på att samverka med skolans övriga professioner.
Nyköpings gymnasium ligger på lokaliserat på tre olika platser i staden; Nico, Gripen och Skavsta, vilket gör att det är önskvärt att du har körkort för att kunna transportera dig mellan byggnaderna när behovet finns.
Skolans studie- och yrkesvägledare ingår i skolans elevhälsoteam vars övergripande uppdrag enligt skollagen är att bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I uppdragen ingår att tillsammans med skolledning utveckla rutiner och mål för skolan som helhet samt utarbeta rutiner för planering, uppföljning och utveckling av vägledning, i enighet med nationella och lokala mål.
Som studie- och yrkesvägledare arbetar du för att eleverna skall kunna genomföra väl underbyggda val av framtida studier och yrken, enskilt och i grupp. Vägledningen skall vara objektiv och motverka begränsningar utifrån kön samt social eller kulturell bakgrund. Du kommer även presentera skolans utbildningar för elever i årskurs 9 i upptagningsområdet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från studie- och yrkesvägledningsprogrammet. Personlig lämplighet och samarbetsförmåga är viktiga faktorer vid vår rekrytering.
För att trivas på jobbet tror vi att du har ett stort engagemang för ungdomars livssituation och ett intresse av utåtriktat förebyggande arbete. Du har lätt för att samarbeta med såväl skolans personal som externa kontakter. Du har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ, likväl som du kan arbeta i såväl större som mindre grupper. Du har god förmåga till kommunikation med ungdomar, enskilt och i grupp. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har kännedom om socialtjänstens lagar och regelverk.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast.
Arbetstid: Dagtid.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Vi begär utdrag i belastnings- och misstankeregistret vid tillsättning av denna tjänst enligt lagen (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.
•Kontroll av lärarlegitimation görs hos Skolverket.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334909". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Östra Rundgatan 11 (visa karta
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611 83 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpings kommun - Division Utbildning Kontakt
Resultatenhetschef för elevhälsan
Camilla Kvarnström camilla.kvarnstrom@nykoping.se 073-426 87 23 Jobbnummer
10012100