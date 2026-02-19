Studie- och yrkesvägledare till Nättraby Kunskapscentrum
2026-02-19
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Nättraby kunskapscentrum (NKC) är en modern F-9 skola med integrerade fritidshem. Vi erbjuder bland annat ledarskapsprofil och estetisk profil. Entreprenörskap och företagsamhet genomsyrar vår verksamhet med samarbete med Kreativum, Ung företagsamhet och Snilleblixtarna.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Uppdraget som studie- och yrkesvägledare på Nättraby Kunskapscentrum (NKC) omfattar arbete gentemot årskurs F9 samt Hasslö skola. Vi ser att du som SYV har förmåga att se helheten och skapa sammanhang i vägledningsarbetet genom hela elevens skolgång. Detta ställer krav på god struktur i arbetet samt en väl utvecklad samarbetsförmåga.
Uppdraget som studie- och yrkesvägledare innebär arbete med frågor som rör vägledande samtal kring inriktningsval, individuellt val och andra områden som rör elevernas gymnasietid, vägledande samtal om eftergymnasiala studier samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom studiesamtal, deltagande vid föräldramöten samt annan information till elever. I uppdraget ingår även att ha en aktiv roll i elevhälsoarbetet på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig med examen från utbildning som studie- och yrkesvägledare. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då denna roll kräver att du är serviceinriktad, kommunikativ och ansvarsfull. Vi ser att du har erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare som har präglats av väl fungerande elevkontakter samt god samarbetsförmåga med föräldrar och övrig skolpersonal. Du tycker om att vägleda andra och har god förmåga att se lösningar på problem som kan uppstå. Det är även viktigt för oss att du tycker om att arbeta i team.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305681". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Per-Olof Mattsson per-olof.mattsson@karlskrona.se Jobbnummer
9753019