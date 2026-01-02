Studie- och yrkesvägledare till Mörbylånga kommun
2026-01-02
Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Letar du efter ett arbete där du får utvecklas varje dag tillsammans med dina kollegor och där du i samarbete med rektor och övriga kollegor själv kan forma ditt uppdrag utifrån givna ramar? Önskar du arbeta aktivt med elevernas framtid, trygghet och mående i fokus? Då är tjänsten som Studie- och yrkesvägledare i Mörbylånga kommun något för dig!Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Vi söker en studie- och yrkesvägledare till kommunens högstadieorganisation. I ditt arbete kommer även ingå att arbeta övergripande i kommunen. Ditt arbete utgår från ditt kontor på Färjestadens högstadium.
I din roll förväntas du vara drivande i processen att skapa den röda tråden för studie- och yrkesorienterade aktiviteter så att elever i Mörbylånga kommun ska nå kunskapsmålen, bli motiverade för framtiden och komma fram till egna välgrundade val av studie- och yrkesvägar.
Som studie- och yrkesvägledare hos oss i Mörbylånga kommun:
• arbetar du för att ge eleverna ökad kunskap och förståelse om sig själva, sina möjligheter och sina val. Detta sker genom enskilda vägledningssamtal, aktiviteter i grupp och informationspass för elever, pedagoger och vårdnadshavare.
• ansvarar du för administration kring gymnasievalet samt samordning och organisering av prao och andra aktiviteter som handlar om arbetslivskunskap.
• arbetar du aktivt med samordning av arbetslivsfrågor för kommunens skolelever.
• är du en viktig person i arbetet med kommunens prioriterade mål gällande gynnsamma uppväxtvillkor och skolans kontakt med näringsliv och övriga kommunala verksamheter i arbetslivsfrågor.
• arbetar du i samverkan med interna och externa aktörer. Arbetet kräver nära samarbete med t ex lärare, elevhälsopersonal, vårdnadshavare, arbetslivsrepresentanter.
• arbetar du i samverkan med skolans elevhälsoteam.
Vi ser styrkan i goda relationer och du kommer att vara en viktig del i värdeskapande möten tillsammans med elever, övrig elevhälsa, pedagoger och vårdnadshavare där du både kan behöva vara stödjande och vägledande.Kvalifikationer
Vi söker vi dig som har studie- och yrkesvägledarexamen.
För att skapa framgångsrika arbetslag söker vi dig som är nyfiken, öppen för olika arbetssätt och är flexibel i ditt sätt att samarbeta. Som person har du mycket god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och personal samt kan bidra till ett gott arbetsklimat. I ditt arbete brinner du för- och är duktig på att sätta eleven i fokus och att arbeta relationellt. Vidare har du förmåga att arbeta lösningsorienterat, strukturerat, självständigt och målinriktat. Tillsammans med dina kollegor arbetar du aktivt med förbättrings- och utvecklingsarbete för att driva skolutvecklingen framåt.
Erfarenhet är meriterande, men inte ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
