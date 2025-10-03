Studie- och yrkesvägledare till Medåkers Friskola
2025-10-03
Vill du göra skillnad för elevernas framtid? Nu söker vi en engagerad och kunnig studie- och yrkesvägledare på 10% som vill bli en del av vårt team.
Om uppdraget
Medåkers Friskola har två klasser; klass 1-3 och klass 4-6, med ansvariga klasslärare. På skolan finns även fritidslärare som också har viss del undervisning under skoldagen. Hösten -25 har vi 12 elever i förskoleklass, 14 elever i klass 1-3 och 15 elever i klass 4-6. En del av elevernas undervisning genomförs utomhus under skolans profil.
Som studie- och yrkesvägledare samarbetar du med skolans lärare och elevhälsoteam för att göra studie-och yrkesvägledning till hela skolans ansvar.
Du arbetar aktivt med verksamhetens värdegrund och vision - varje elev kan lyckas.
Om skolan
På Medåkers friskola tar vi emot elever i årskurs F-6. Här finns även förskola för ca 40 barn. På skolan finns idrottshall, slöjdsalar och en stor skolgård med både hockeyrink och fotbollsplan. Maten tillagas på skolan av vår kock Robert och alla skolans elever äter i matsalen tillsammans med sin lärare.
Din Profil
Vi söker dig som gillar att vägleda eleverna till ökad medvetenhet om studie-och yrkesval på kort och lång sikt. Du skapar ökad känsla av sammanhang och motivation hos våra elever genom att lyfta blicken och visa på olika vägar framåt.
Då vi är en friskola och en liten enhet ser vi att du är en drivande person som önskar vara delaktig i att påverka och utveckla verksamheten på ett positivt sätt, tillsammans med rektor, kollegor och huvudman.
Kvalifikationer
Utbildad studie-och yrkesvägledare eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med målgruppen
Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift, och god datorvana.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänst
Tjänsten är 10 %. Semestertjänst. Lön enligt avtal.
Provanställning tillämpas. Start tjänst omgående, eller efter överenskommelse.
Bifoga CV och personligt brev i din ansökan, som du mailar till rekrytering@medakersfriskola.se
senast den 25/10 2025. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Märk din ansökan "Ref SYV".
Kontakt vid frågor
Rektor Karin Drake
Telefon: 076-031 45 68 karin.drake@medakersfriskola.se
Läs mer om Medåkers Friskola på: www.medakersfriskola.se Så ansöker du
