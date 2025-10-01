Studie- och yrkesvägledare till Kungsörs kommun
2025-10-01
Är du en person som brinner för att hjälpa elever att göra medvetna val för sin framtid? Vi söker en engagerad och nytänkande studie- och yrkesvägledare - kom och bidra med din energi och kompetens!
Kung Karls skola är en grundskola i Kungsör med elever i årskurserna 4-9. Verksamheten präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling är i centrum. Samtliga elever på skolan har tillgång till digitala verktyg.
Som studie- och yrkesvägledare genomför du individuella samtal och gruppvägledning. Du stöttar elever i gymnasievalet och ansökningsprocessen samt framtida yrkesval. Du bidrar till att vägledningen genomsyrar undervisningen och är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Rollen innebär också att planera och genomföra aktiviteter som stärker elevernas framtidskompetens, tex genom studiebesök, praktik och föreläsningar.
Du arbetar till största del med elever i årskurs 4-9, men är även en viktig del i att skapa en sammanhållen och likvärdig vägledning för alla elever i kommunen. Samverkan med lärare, elevhälsa och externa aktörer är en stor del av arbetet. I ditt team delar ni på ansvaret att skapa en röd tråd kring studie- och yrkesvägledning från år 1 till vuxenutbildningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen i studie- och yrkesvägledning och erfarenhet av vägledning i grundskolan, gärna med elever i årskurs 6-9. Du har aktuell kunskap om gymnasieskolans utbud, antagningsregler och framtidens arbetsmarknad. Din digitala kompetens är god och erfarenhet av att använda vägledningsverktyg och digitala plattformar. Vi ser att du har goda kunskaper om hela utbildningssystemet och dess aktuella styrdokument och lagstiftning.
Vi letar efter dig som har en naturlig förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har ett inkluderande och interkulturellt förhållningssätt som främjar allas delaktighet. Här är du kreativ och driven - du planerar och genomför inspirerande aktiviteter som knyter samman skolan med arbetslivet. Du har ett entreprenöriellt synsätt och vilja att utveckla SYV-arbetet i nära samverkan med skolans personal. Du har stor energi, arbetsglädje och uppskattar möten med människor från olika kulturer och samhällsgrupper.Anställningsvillkor
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
