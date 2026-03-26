Studie- och yrkesvägledare till Kristinebergskolan
2026-03-26
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar. Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Varje dag är det full aktivitet bland alla elever i våra förskoleklasser, fritidshem, i alla klasser i åk 1-9 i grundskolan och anpassad grundskola på Kristinebergskolan. Vi utbildar nyfikna och vetgiriga elever och stimulerar dem till att ständigt lära sig nya saker! Vi arbetar målinriktat och med stor respekt för varandras likheter och olikheter. På vår skola finns elever från många olika länder och med många skilda behov av stöd och vägledning genom skoltiden. Alla är lika viktiga för vår gemensamma arbetsmiljö och bidrar var och en på sitt sätt att bevara och vidareutveckla det goda klimat som råder på skolan!
Kristinebergskolan har goda resultat och vi utvecklar ständigt vår undervisning för att hålla en hög kvalité, inte minst med hjälp av digital teknik. På Kristinebergskolan känner sig alla välkomna oavsett om man är elev, pedagog, förälder, vaktmästare eller annan personal på skolan! Här är dörrarna till klassrummen öppna och vi arbetar tillsammans för att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin utveckling. Det är ett öppet och trivsamt arbetsklimat på vår skola. Låter det som en arbetsplats för dig, kan du vara vår nya medarbetare?
Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att lägga grunden för Ett Gott Liv för de elever du möter! Tjänsten innebär ansvar för Kristinebergskolans och Påskallaviksskolans behov av studie- och yrkesvägledning utifrån ett F-9-perspektiv. I rollen som SYV erbjuder du elever, vårdnadshavare och lärare stöd i frågor och valsituationer kring utbildning, yrken och arbetsmarknad. Du håller i individuella samtal, gruppsamtal och ger informationsföreläsningar i både mindre och större sammanhang. Du organiserar och ansvarar för PRAO. Du arbetar nära rektorer, lärare, administration och är engagerad i kommunövergripande samarbeten. Du ingår i skolans elevhälsoteam. Administrativa arbetsuppgifter ingår också i tjänsten, på uppdrag av rektor, ex Skola24.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare. Det är viktigt för oss att du är lyhörd och kreativ och möter varje elev utifrån elevens förutsättningar. Samtalet med elever är en av de viktigaste byggstenarna i ditt arbete. Erfarenhet av vägledande samtal är en merit. Du är en social lagspelare, trygg och lösningsorienterad person med ett positivt förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom handlingskraftig, flexibilitet och relationsskapande.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314094".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Oskarshamns kommun
(org.nr 212000-0761)

Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Kristinebergskolan
Johanna Magnusson johanna.magnusson@oskarshamn.se 010-356 00 00
