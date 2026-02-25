Studie- och yrkesvägledare till Kriminalvårdens Vuxenutbildning
2026-02-25
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Lärcentrum är en nationell organisation där sektionen för Vuxenutbildning bedriver utbildning för Kriminalvårdens klienter. Vid varje anstalt i landet och vissa häkten finns ett eller flera lärcentrum där lärare undervisar på grundläggande och gymnasial nivå, motsvarande kommunal Vuxenutbildning, liksom utbildning i svenska för invandrare. Vuxenutbildningen är nationellt sammanhållen och organiserad för att studierna ska fungera oavsett vilket verksamhetsställe en klient kommer till och även om klienten förflyttas under studierna.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare inom Kriminalvården får du möjlighet att vägleda människor i utsatta livssituationer mot utbildning, framtidstro och nya möjligheter.
Du blir en del av en nationell grupp av studie- och yrkesvägledare som tillsammans är en viktig resurs för intagna i både häkte och anstalt över hela landet. Arbetet sker i nära samverkan med rektorer och övriga medarbetare inom Kriminalvårdens Vuxenutbildning, med tydliga strukturer och gemensamma arbetssätt.
I rollen genomför du studie- och yrkesvägledning per telefon. Arbetet omfattar bland annat motiverande samtal, stöd i individuell studieplanering samt frågor kring behörighet och utbildningsval. Du möter en stor variation av människor vissa behöver främst vägledning, andra även motivation och extra stöd. I varje möte har du möjlighet att påverka riktningen framåt och bidra till nya perspektiv och valmöjligheter.
Arbetet bedrivs utifrån nationella styrdokument, verksamhetens mål samt beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Du har tillgång till systemstöd och gemensamma metoder som ger kvalitet, likvärdighet och trygghet i uppdraget. Allt arbete sker från Kriminalvårdens lokaler.
Din placering är vid regionkontoret i Stockholm, där även regionens rektor, rektorsstöd och specialpedagog är verksamma. Regionens rektor är din närmaste chef. Trots att studie- och yrkesvägledarna är placerade på olika orter i landet arbetar ni nära varandra genom regelbundna möten där ni delar erfarenheter, kunskap och fungerar som varandras bollplank.Kvalifikationer
I rollen som studie- och yrkesvägledare har du en stark förmåga att motivera och engagera människor i deras utveckling. Du arbetar strukturerat, är tydlig i din kommunikation och har ett professionellt förhållningssätt i varje möte. Du trivs med att arbeta självständigt, men ser samtidigt värdet av nära samarbete och bidrar aktivt till gemensamma mål genom god samarbets- och initiativförmåga.
Du har lätt för att skapa struktur och systematik i ditt arbete och känner dig trygg i att arbeta digitalt. Rollen kräver ansvarstagande, lyhördhet och förmåga att anpassa vägledningen utifrån individens behov och förutsättningar.
Vi söker dig som har:
* Examen som studie- och yrkesvägledare (Examensbevis ska bifogas ansökan)
* Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
* God datorkunskap och vana att arbeta digitalt
Det är meriterande med:
* Erfarenhet av studie- och yrkesvägledning via telefon
* Erfarenhet av arbete med människor i socialt utsatta situationer
* Erfarenhet av vägledning inom vuxenutbildning och/eller gymnasieskola
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du måste bifoga examensbevis för Studie- och yrkesvägledare i din ansökan.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
