Studie- och yrkesvägledare till Jämtlands Gymnasium Wargentin
Jämtlands Gymnasieförbund / Yrkesvägledarjobb / Östersund Visa alla yrkesvägledarjobb i Östersund
2026-07-21
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Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner – Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium Wargentin är norra Sveriges största gymnasieskola. Skolan är belägen mitt i centrala Östersund, lokalerna är ljusa och fräscha och har myllrande elevsociala ytor och moderna klass- och arbetsrum. På Jämtlands Gymnasium Wargentin samarbetar vi inom och mellan våra arbetslag och det finns stora möjligheter till kollegialt lärande.
Välkommen att söka jobb hos oss – Tillsammans skapar vi det bästa lärandet!Publiceringsdatum2026-07-21Beskrivning
Vi söker en studie- och yrkesvägledare till Jämtlands Gymnasium Wargentin. Tjänsten är en tillsvidareanställning om 100% med tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare är du en viktig del av skolans elevhälsoarbete och ingår i elevhälsoteamet för de program du ansvarar för. Du arbetar nära elever, rektor och övrig personal och vägleder elever på både högskoleförberedande och yrkesprogram.
I uppdraget ingår att stödja elever i deras studieplanering och framtida studie- och yrkesval. Du arbetar med gymnasieelevernas studieplaner, programmens kursutbud, ansökningar och antagning inför vidare studier.
Du informerar även grundskoleelever inför gymnasievalet och samverkar med studie- och yrkesvägledare i länet.
Vem är du?
Vi söker dig som är behörig studie- och yrkesvägledare med ett genuint intresse för att stödja elever i deras studie- och yrkesval.
Du är trygg i din yrkesroll, skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och externa aktörer samt anpassar din vägledning efter individens behov. Som person är du ansvarstagande, självgående och lösningsorienterad. Du trivs med ett varierat arbete, samarbetar väl med andra och använder digitala verktyg som en naturlig del av ditt arbete.
Det är meriterande om du har erfarenhet av studie- och yrkesvägledning på gymnasienivå och känner dig trygg med den dokumentation som ingår i uppdraget.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig en trivsam, modern och dynamisk arbetsplats. Du får en roll i ett kollegium som ställer upp för varandra och uppmuntrar till kollegialt lärande. Precis som alla våra anställda har du tillgång till en mängd olika personalförmåner såsom friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Möt våra medarbetare
Om du vill lära känna Jämtlands Gymnasieförbund bättre och samtidigt få en inblick i vår verksamhet och möta några av våra medarbetare, kan du klicka på länken nedan (eller kopiera den och klistra in i din webbläsare). Där har vi samlat några filmer som ger en bra bild av vår arbetsplats.
Möt våra medarbetare!
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Inför rekryteringsarbetet har Jämtlands Gymnasieförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare och rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtlands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-1636), http://www.jgy.se
Rådhusgatan 19 (visa karta
)
831 82 ÖSTERSUND Arbetsplats
Jämtlands Gymnasium Wargentin Kontakt
Maria Svahn, Sveriges Lärare maria.svahn@jgy.se Jobbnummer
10008345