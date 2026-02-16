Studie- och yrkesvägledare till Hermods Sollentuna - Komvux och SFI
Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning.
Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Det här blir du en del av
Vill du arbeta på en skola där vuxnas lärande står i centrum och där varje dag gör skillnad? På Hermods Sollentuna möter vi studerande från hela världen som vill ta nästa steg i livet. Vi erbjuder utbildning på plats i våra lokaler med undervisning på förmiddagar, eftermiddagar och kvällar, vilket skapar en levande och energifylld miljö från morgon till kväll.
Hos oss arbetar du i ett engagerat team med lärare, administratörer och skolledning - där samarbete, omtanke och utveckling är en självklar del av vardagen. Vi drivs av våra värderingar: Vi bryr oss om, vi är nyskapande och vi skapar resultat. Här finns ett varmt klimat, korta beslutsvägar och en uttalad vilja att förbättra verksamheten varje dag.
Vill du vara med och göra Sverige lite bättre? AcadeMedia hjälper människor att utvecklas i hela utbildningskedjan. Vår vision är att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för de allra bästa och mest drivna förskolepedagogerna, lärarna och skolledarna i Sverige. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen?
Det här erbjuder vi dig
I rollen som studie- och yrkesvägledare vägleder du deltagare inom både Komvux och SFI. Du håller vägledningssamtal, ger utbildnings- och yrkesinformation, deltar i uppstarter och introduktioner och håller presentationer i klasserna.
Du arbetar med både drop-in och bokade besök, upprättar och följer upp individuella studieplaner, samt samverkar nära administrativ personal, skolledning och vårt elevhälsoteam (EHT).
Du är en viktig del av vårt team och får en roll där du gör direkt skillnad för deltagarnas framtid. Eftersom vi har undervisning även på kvällstid kan viss kvällstjänstgöring förekomma.
Det här söker vi
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare och har erfarenhet av att arbeta inom vuxenutbildning. Du har god kännedom om Komvux och SFI, behärskar vägledningssamtal väl, är trygg i att dokumentera och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Du trivs i en mångkulturell miljö och tycker om att arbeta elevnära. Som person är du positiv, flexibel och lösningsorienterad. Du samarbetar lätt med andra, är stresstålig och engagerar dig i deltagarnas utveckling. Meriterande är om du talar fler språk.
Övrig information
Som medarbetare hos oss får du tillgång till vår förmånsportal Benify där du enkelt ser hela din kompensation. Via portalen erbjuds bland annat friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och ett personalkort med rabatter hos många välkända varumärken.
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Hermods Sollentuna
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 100 %, med 6 månaders provanställning
Sista dag att ansöka är Vi kallar löpande till intervju, skicka in din ansökan senast 9 mars 2026 .
Kontaktperson: Jessica Duran, Rektor, e-post: jessica,duran@hermods.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
