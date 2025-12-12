Studie- och yrkesvägledare till Hässleholms kommun
Vill du vara med och stötta elever i deras framtidsval och bidra till att skapa möjligheter för lärande och utveckling? Nu söker vi en engagerad Studie- och yrkesvägledare som vill bli en viktig del av vårt team!
Vad erbjuder vi?
Du arbetar ute på två grundskolor men även i en ny organisation där flera Studie- och yrkesvägledare arbetar tillsammans för att säkerställa en likvärdig och kvalitativ vägledning för alla elever.
I vårt team står samarbetet i centrum. Vi stöttar, lyfter och inspirerar varandra, delar erfarenheter, utvecklar metoder och tar gemensamt ansvar för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar inför sina studie- och yrkesval.
Hos oss får du en central roll i att vägleda elever inför gymnasievalet, utbildningar och yrkesmöjligheter. Du hjälper dem att upptäcka sina styrkor och kartlägga vägar för vidare studier. Arbetet är varierat - du kommer att:
Ge individuell vägledning och hålla gruppinformation.
Delta i arbetet med praktisk arbetslivsorientering.
Ha en nyckelroll i arbetet med individuella studieplaner för nyanlända elever.
Vara en del av vårt elevhälsoteam och bidra till helheten kring elevernas välmående och utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har högskoleutbildning som studie- och yrkesvägledare.
Är självgående, initiativrik och trivs med samarbete.
Brinner för att göra skillnad för elever och deras framtid.
Är strukturerad, tydlig och har ett positivt förhållningssätt.
Har goda kunskaper om skolans styrdokument och vill delta i pedagogiskt utvecklingsarbete.
Goda IT-kunskaper och kan använda digitala verktyg med eleverna.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss!
