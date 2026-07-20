Studie- och yrkesvägledare till gymnasieskola
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2026-07-20
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Affärsgymnasiet i Uppsala är en ambitiös gymnasieskola där vi arbetar vi för att skapa en trygg och inkluderande lärmiljö och där eleverna får möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och personligt. Vi erbjuder utbildning med hög kvalitet och har engagerade pedagoger som stöttar eleverna i deras lärande och välmående. Vi har en lång tradition av kunskapsutveckling och arbetar varje dag för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas – både i skolan och i livet.
Tjänsten som studie- och yrkesvägledare (SYV) är deltid inom Affärsgymnasiet Uppsala. Vi söker en engagerad SYV som vill bidra till att ge våra elever den bästa vägledningen i både snäv och vid bemärkelse.
På Affärsgymnasiet i Uppsala strävar vi efter att ge våra elever bästa möjliga stöd i deras utbildningsval, yrkesmöjligheter och framtida arbetsmarknad. För att uppnå detta söker vi nu en studie- och yrkesvägledare som brinner för att bidra till elevernas utveckling.
Vi söker dig som:
Mycket god kännedom om de nationella programmen Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Försäljnings- och serviceprogrammet.
Kan ge vägledning på både individuell nivå och klassnivå för att stimulera elevernas intressen och nyfikenhet inför framtida studier och yrkesval.
Har förmågan att arbeta självständigt och i team, och kan bygga nätverk med representanter från näringslivet och offentliga sektorn.
Är kommunikativ och motiverande i mötet med elever och lärare.
Har en stark drivkraft att, i samarbete med skolans elevhälsoteam och ledning, utveckla och forma vårt studie- och yrkesvägledningsprogram.
Arbetar utifrån och är väl förtrogen med de styrdokument som återfinns i Skolverkets lagar och styrdokument.
Du har studie- och yrkesvägledarexamen och det är meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat med yrkes- och studievägledning tidigare.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare.
Vill du vara med och göra skillnad för elevernas framtid? Sök tjänsten som SYV på Affärsgymnasiet i Uppsala idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8094589-2107358". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Väderkvarnsgatan 12 (visa karta
)
753 29 UPPSALA Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
10007042