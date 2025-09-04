Studie- och yrkesvägledare till Gullmarsgymnasiet
2025-09-04
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Publiceringsdatum2025-09-04
Gullmarsgymnasiet är en kommunal gymnasieskola i fina, väl anpassade lokaler med ett fantastiskt läge vid havet i centrala Lysekil.
På skolan har vi 600 elever på 12 nationella program samt IM. Vi är mycket stolta över vår skola, vår skickliga personal och härliga elever.
På Gullmarsgymnasiet har vi ett välfungerande lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågor. Öppenheten mellan personal är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas. På skolan har vi dessutom god tillgång till stöd av vårt elevhälsoteam.
Skolan kännetecknas av god gemenskap och trivsam kultur. Hos oss är det viktigt att alla trivs, såväl elever som personal, vi har många aktiviteter och händelser under läsåret för att främja allas trivsel på skolan.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att aktivt arbeta med vägledning för våra elever. Arbetet innebär elevkontakter genom såväl enskilda vägledningssamtal och information i större grupper med fokus på framtida studie- och yrkesval, hantering av elevers val, studieplaner, betyg samt program- och skolbyten m.m.
På Gullmarsgymnasiet ingår du som SYV i skolans elevhälsa och har nära samarbete med skolledning, pedagoger och administration. Arbetet innefattar kontakter såväl internt som externt. I tjänsten ligger huvudfokus på de högskoleförberedande programmen, NA, TE, MB, SA, EK.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med unga vuxna och elevhälsoarbete.
Tjänsten kräver att du har god kännedom om utbildning inom gymnasieskolan GY11/GY25 och kunskap om arbetsmarknaden och dess behov samt goda kunskaper om regelverk och förordningar.
Du behöver även ha god administrativ förmåga och kunna uttrycka dig tydligt i både tal och skrift samt en god kommunikativ förmåga.
Vi vill att du har studie- och yrkesvägledarexamen eller annan adekvat utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Som person har du lätt för att samarbeta, är lyhörd för elevernas behov och önskemål, se möjligheter i svårigheter, är flexibel och kan arbeta både enskilt och tillsammans med andra professioner. Du bör ha lätt att knyta kontakter och bygga goda relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
