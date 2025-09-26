Studie- och yrkesvägledare till grundskolan i Luleå
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Vi söker nu en studie- och yrkesvägledare till grundskolan med placering på Björkskataskolan. Björkskataskolan är en 7-9 skola med ca 380 elever.
Varmt välkommen med din ansökan!
Som studie- och yrkesvägledare ska du vägleda elever inför studie-yrkesvalssituationer, enskilt och i grupp. Du ska ge information om utbildningsväsendet, arbetsliv och arbetsmarknad och det är därför viktigt att du även fungerar som omvärldsbevakare vad gäller utveckling och förändringar inom skola-arbetsliv. Uppdraget innebär vidare administrativa uppgifter i samband med elevernas praktik av olika slag. Du ska stödja lärare och annan personal i deras studie- och yrkesorienterande verksamhet och delta i lokala elevhälsoteam. Du kan även komma att medverka i utvecklings- och utvärderingsarbetet i skolan.Kvalifikationer
Vi söker efter dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare. Du är en utpräglad lagspelare som vill bidra till elevers utveckling genom samspel och dialog med andra. Du ser på elevers utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Vidare är du bra på att skapa och behålla goda relationer till elever och vuxna. För att passa för rollen är det också viktigt att du är lyhörd, självgående, initiativtagande, flexibel och lösningsfokuserad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Tjänsten gäller en visstidsanställning under ca ett år med tillträde 1/1-26.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
