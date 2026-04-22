Studie- och yrkesvägledare till grundskola, 40 %
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Alltid Astrid satsar på att bygga nästa generations elevhälsa och nu söker vi efter vår nya kollega i Stockholm. Du kommer arbeta på en omtyckt grundskola åk 6-9 med sedvanliga arbetsuppgifter för en SYV.
Tjänsten är på 40 % med start 10 augusti 2026.
Vårt erbjudande
Som del i vårt team kommer du att få en spännande möjlighet att göra skillnad i elevers resa genom skolan samtidigt som du är med och formar Alltid Astrids lösning och erbjudande för studie- och yrkesvägledning.
En central del av ditt uppdrag som studie- och yrkesvägledare blir arbetet med att stötta eleverna i att forma sina studieplaner inför framtiden. Detta inkluderar individuell vägledning samt gruppaktiviteter. Utöver detta kommer det också förekomma att du planerar och koordinerar aktiviteter som mässor, öppet hus osv.
Som SYV är du en del av skolans EHT, där du och övriga medlemmar arbetar med ett förbyggande och främjande elevhälsoarbete på skolan.
Alltid Astrid erbjuder marknadsmässig lön, friskvård, försäkringar och pension enligt kollektivavtal samt stor möjlighet till utveckling och påverkan. Vi arbetar nära varandra för att lära av varandra och stötta varandra.Bakgrund
Du ska vara behörig studie- och yrkesvägledare, med dokumenterad erfarenhet från grund- och/eller gymnasieskola.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tror att du känner igen dig i flera av följande egenskaper:
• Van vid att planera och strukturera ditt arbete
• Proaktiv och handlingskraftig
• Social med en vilja att arbeta tillsammans i professionsöverskridande team
• Lösningsorienterad
• Ett stort intresse för barn och ungdomars utveckling Om företaget
Alltid Astrid är ett nytt bolag inom elevhälsan, men med lång och omfattande erfarenhet och högt ställda mål inför framtiden. Tillsammans ska vi göra Alltid Astrid till det självklara valet att samarbeta med.
Med Alltid Astrid kan du få en långsiktig och spännande karriär eller ett intressant och omväxlande deltidsuppdrag.
För oss är kulturen det viktigaste vi har och vi agerar och arbetar efter våra tre värderingar:
Alltid tillsammans - partnerskap med uppdragsgivare, inom teamet och kring barnet
Alltid framåt - anamma ny forskning och tekniska möjligheter som kan stärka elevhälsans erbjudande
Alltid på riktigt - riktig kvalitet, riktigt ansvar och riktig omsorg
Urval görs löpande och därför hoppas vi att du ansöker idag!
Välkommen till Alltid Astrid - elevhälsa på riktigt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alltid Astrid AB
(org.nr 559496-2721), http://www.alltidastrid.se Arbetsplats
Alltid Astrid, Stockholm Jobbnummer
9870641