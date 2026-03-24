Studie- och yrkesvägledare till grundskola
2026-03-24
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
I Järfälla har vi samlat studie- och yrkesvägledarna för grund- och gymnasieskola samt anpassad grund- och gymnasieskola i en central organisation. Den Studie- och yrkesvägledande enheten är en del av Utbildningsförvaltningens arbetsområde Kvalitet och utveckling. I vårt Syv-team möter du kunniga kollegor med stort driv och som leds av en professionskunnig enhetschef. Då vi tror att vårt samarbete och kollegiala lärande har stor betydelse för vårt arbete och för en likvärdig vägledning av hög kvalitet har vi regelbundna möten och planerar arbetet gemensamt. Studie- och yrkesvägledarna har sina arbetsplatser på skolorna.
Vi söker nu en engagerad studie- och yrkesvägledare till vårt fantastiska team på ett föräldravikariat under läsåret 26/27.
Som studie- och yrkesvägledare i Järfällas skolor har du en nyckelroll i arbetet med att förbereda och stärka eleverna inför deras framtida arbets- och samhällsliv och fortsatta studie- och yrkesval, skapa framtidstro och få eleverna att komma vidare mot deras uppsatta mål. Uppdraget handlar till stor del om att driva en lärande studie- och yrkesvägledning som är en process och en progression genom elevens skolår för att utveckla elevernas valkompetens och motivation. Du kommer arbeta på en 7-9 skola, som inkluderar resursgrupper och ut mot några av kommunens låg- och mellanstadieskolor.
Arbetet som studie- och yrkesvägledare i åk 7-9 innebär att du samordnar och stöttar skolans övergripande studie- och yrkesvägledande arbete och den årliga SYV-planen. Du samarbetar med lärare för att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen och du är en naturlig del av och en viktig resurs i skolans elevhälsa och har ett vägledande perspektiv i mötet med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Arbetet ut mot och tillsammans med F-6 skolor innebär handledning till pedagoger gällande studie- och yrkesvägledning och med att stödja pedagogerna i deras arbete med revidering av gällande SYV-plan. Du arbetar även direkt mot elever i grupp.
Ramarna för ditt arbete sätts upp av nationella styrdokument och kommunens egna direktiv och riktlinjer. Du ges stora kreativa friheter i arbetet.
Vi söker dig som har en studie- och yrkesvägledarexamen. Arbetet förutsätter att du är förtrogen med relevant samtalsmetodik och att du har viss pedagogisk skicklighet, då du möter elever både enskilt, i mindre grupper samt i klassrumssituationer. Du har ett professionellt och relationsskapande förhållningssätt som bidrar till en inkluderande och stödjande lärmiljö. Du skapar trygghet, struktur och motivation genom att möta eleverna där de befinner sig och anpassar insatser och stöd efter individuella behov. Du samarbetar tätt med lärare och elevhälsa för att främja elevernas kunskapsmässiga utveckling.
Det viktigt att du vill jobba med alla åldrar och finner det särskilt viktigt att arbeta med studie- och yrkesvägledning för yngre åldrar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter samt egen motivation för just den här tjänsten.
Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och når längre tillsammans. Känner du att du skulle vilja bli en i vårt gäng? Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
