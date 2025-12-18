Studie- och yrkesvägledare till Förslöv skola
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Förslövs skola är en F-9 skola med drygt 530 elever. Vi har 75 medarbetare fördelade på 5 arbetslag. Vi arbetar utifrån "Hela barnet - hela vägen" där vi gemensamt tar ansvar för både den sociala och kunskapsmässiga utvecklingen för våra elever. Grunden utgår från en tillåtande och stimulerande studiemiljö där vi strävar efter att ge varje elev bästa möjliga skolgång. Vi har fokus på den relationella pedagogiken med elevers trygghet och delaktighet som viktiga delar. Inom vår personalstyrka har vi hög legitimationstäthet och ett gemensamt driv att fortsätta utveckla vår skola.
Vill du utvecklas i en trygg och stimulerande miljö? Välj då att arbeta hos oss på
Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare hos oss blir du en kollega till engagerad och professionell personal där vi tillsammans strävar efter att varje elev ska nå sin fulla potential. Som studie- och yrkesvägledare arbetar du systematiskt för att alla elever ska ha goda förutsättningar att lyckas, både nu och i framtiden.
Förslöv skolas vision är:
Vi väcker nyfikenhet och lärandelust genom undervisning av hög kvalitet, i en varm och trygg miljö där varje elev utvecklas utifrån sina förutsättningar och känner stolthet över Förslövs skola. Arbetsuppgifter
• Genomförande av individuell- och gruppbaserad studie- och yrkesvägledning för elever i F-9 samt stöd i dessa frågor på en närliggande F-6 skola.
• Samordna och utveckla skolans studie- och yrkesvägledningsarbete, både övergripande och i det dagliga arbetet. Nära samarbeta med skolledning, lärare, elevhälsa och vårdnadshavare. Stötta elever i gymnasieval, och vidare studievägar.
• Prao är något vi gör tillsammans, men du är ledande i skolans prao-arbete.
• Du deltar och planerar skolans Framtidsvecka i samarbete med en kollega på annan skola och med näringslivet i Båstad kommun.
• Arbetsuppgifter som tillkommer vid 100% tjänst är frånvaroarbete på morgonen samt elevaktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är har ett starkt elevfokus, är engagerad, relationsskapande och strukturerad.
Hos oss arbetar du i en bred och dynamisk skolmiljö med elever från förskoleklass till årskurs 9. Här får du möjlighet att arbeta nära både yngre och äldre elever och verkligen göra skillnad inom hela skolans stadier. I din roll som SYV hos oss har du en viktig roll i det främjande och förebyggande arbetet. Du samordnar hela skolans studie- och yrkesvägledning och arbetar nära undervisande personal, skolledning och elevhälsa.
Du är positiv, lösningsorienterad och relationsstark och du uppskattar ett kreativt arbetssätt där struktur och flexibilitet går hand i hand. Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Du känner dig lika trygg i att vägleda de äldre eleverna inför deras framtida studie- och yrkesval samt tycker om att arbeta med yngre elever.
ÖVRIGT
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval - Välkommen med din ansökan!
