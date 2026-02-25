Studie- och Yrkesvägledare till Finnvedens gymnasium
Värnamo Kommun / Yrkesvägledarjobb / Värnamo Visa alla yrkesvägledarjobb i Värnamo
2026-02-25
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-02-25Beskrivning
Välkommen att söka tjänst som studie- och yrkesvägledare på Finnvedens gymnasium i Värnamo.
Finnvedens gymnasium är en kommunal gymnasieskola med cirka 1200 elever och 12 nationella program. Skolan är organiserad i i fem skolenheter där du i nuvarande organisation kommer att arbeta mot Tekniksektorn och Entreprenörsektorn.Dina arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare hos oss på FiGy arbetar du nära eleverna och har en viktig roll för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att lyckas med studierna. I rollen som studie- och yrkesvägledare kommer du att träffa eleverna enskilt och i grupp, i klassrummet och via digitala kanaler. Du vägleder och uppmuntrar eleverna i deras studiesituation och synliggör vilka möjliga vägar mot arbetslivet och fortsatta studier som finns. I rollen som SYV ingår du även i elevhälsoteam. Kvalifikationer
Vi söker dig som är en van vid att vägleda människor och har en vilja och lust att stötta ungdomar. I rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga samt en förmåga att skapa förtroende. Du är en god kommunikatör som kan anpassa ditt agerande utifrån situationen och har förmågan att skapa en öppen dialog.
Vidare ser vi att du har:
- Studie- och yrkesvägledarexamen alternativt utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- God kunskap om gymnasieskolans program, behörighetsregler och övergångar till vidare studier.
- Goda kunskaper i svenska tal och skrift
- Grundläggande digital kompetens
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- Arbete med elever i behov av stöd
- Elevhälsoarbete, samverkan med arbetslivet och APL-frågor
- Att leda informationsmöten samt är van att skapa tydligt informationsmaterialAnställningsvillkor
Vi jobbar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas. Tillträde enligt överenskommelse.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasie/VUX, Tekniksektorn Kontakt
Erik Friberg 0370-776027 Jobbnummer
9763947