Studie- och yrkesvägledare till Fågelforsskolan 7-9
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Yrkesvägledarjobb / Vaggeryd Visa alla yrkesvägledarjobb i Vaggeryd
2025-12-10
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryd
, Jönköping
, Värnamo
eller i hela Sverige
Här ger vi plats för att göra skillnad!
Fågelforsskolan 7-9 är en skola som bygger på ledorden: kommunikation, delaktighet, struktur och forskningsförankring.
Vi tillsammans arbetar för alla elevers bästa och det gör vi genom överenskommelsen; skolans pedagogiska plattform. Plattformen är Fågelforsskolans grund i trygghet, trivsel och lärande. Länk finns nedan.
Fågelforsskolan har en stabil personalgrupp och ett gäng härliga elever. Vi har god rutiner men är flexibla när det krävs och ett gott samarbete med och mellan personal och elevhälsan.
Välkommen att söka tjänsten som studie- och yrkesvägledare!
Vi söker dig:
Studie- och yrkesvägledare är en del i elevhälsan och deltar kontinuerligt i elevhälsoarbetet på skolan, i det främjande och förebyggande arbetet. Som SYV har du individuella samtal med elever under läsåret om valkompetens och gymnasieval samt lektioner i klasserna år 7-9 om framtiden/yrken och självkännedom. Som Syv är du med och bidrar i en del av praoarbetet för främst år 8 och år 9. Tillsammans med kollega planerar du år 8 framtidsdagar där framtidsdagarna har olika samarbeten med externa aktörer.
Anpassad grundskola ingår som en del i tjänsten med huvudsakligt ansvar för prao och gymnasievalet.
Vi ser att du som söker är utbildad studie- och yrkesvägledare, alternativt är i utbildning eller meriterande kvalifikationer. Det är viktigt att du som söker kan skapa goda relationer och samarbeta med elever såväl som personal. Publiceringsdatum2025-12-10Övrig information
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/156". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds kommun
(org.nr 212000-0522), https://tinyurl.com/fagelfors Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Helen Kähr Helen.Kahr@vaggeryd.se 0370-678264 Jobbnummer
9636616