Studie- och yrkesvägledare till Björna- och Själevadskolan
2025-10-30
Uppdrag och arbetsuppgifter
Vi söker en studie- och yrkesvägledare till Björna- och Själevadskolan i Örnsköldsviks kommun.
Som studie- och yrkesvägledare förväntas du utmana elevernas föreställningar om studie- och yrkesval och ge dem information och förutsättningar att göra medvetna och väl underbyggda val gällande sin egen framtid. Du ska tillgodose att eleverna får den vägledning de behöver för att pröva olika valmöjligheter, få kunskap om arbetslivet, arbetsmarknaden och utbildningsvägar.
Du arbetar aktivt utifrån ett elevperspektiv och möter den enskilde elevens behov. Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att vägleda, informera och motivera elever i åk 9 i vägledande samtal inför deras gymnasieval. Du har mycket kontakt med elever men även med vårdnadshavare. Du förväntas även samverka med och ge stöd åt lärare och annan skolpersonal i deras studie- och yrkesorienterande insatser. Samverkan med utbildningsanordnare och andra externa parter kan också förekomma.
Tjänsten är ett kortare vikariat med eventuell möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som har en studie- och yrkesvägledarexamen, är i slutet av din utbildning eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare på grund- eller gymnasieskolan samt av vägledande samtal. Du ska ha en vana av att använda digitala system och verktyg.
Körkort behörighet B och tillgång till egen bil, är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vid eventuell anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.
