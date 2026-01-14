Studie- och yrkesvägledare till Bergsjö skola
2026-01-14
Är du en engagerad studie- och yrkesvägledare med eleven i fokus? Var med och bygg framtiden med oss!
I Nordanstig arbetar vi för likvärdighet och samma förutsättningar mellan skolorna, då alla elever möts upp i på Bergsjö skolans högstadium.
Vi arbetar för bra övergångar och med en reflekterande miljö där alla får möjlighet att utvecklas och nå goda resultat. Vi jobbar målmedvetet med att utveckla vår undervisning i samtliga verksamheter och basen i detta arbete är kollegialt lärande. Inom våra skolor jobbar vi för att laget är större än jaget. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar.
Nu söker vi dig som vill vara med på den spännande resan att forma dagens ungdomar till framtida ansvarsfulla vuxna.
Vi söker en studie- och yrkesvägledare på 100%. Dina arbetsuppgifter kommer att omfatta studie- och yrkesvägledning av elever och samarbete med vårdnadshavare och personal på skolan. I arbetet ingår att vägleda och informera våra elever enskilt och i grupp inför kommande studie- och yrkesval. Du kommer även att arbeta med administration kring gymnasievalet samt planera och följa upp PRAO.
Tillsammans med pedagoger och Bergsjö skolas elevhälsoteam arbetar du främjande och förebyggande för en bättre elevhälsa och högre måluppfyllelse för alla elever.
Du blir också ett stöd för personal på övriga skolor i kommunen i frågor kring studier och arbetsliv samt verkar för att utöka samarbetet med arbetsliv/näringsliv. Du ansvarar även för att revidera kommunens studie- och yrkesvägledningsplan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare och som har:
- förmågan att motivera elever samt skapa en trygg och lärorik skolmiljö.
- höga förväntningar på eleverna och vill att de ska lyckas.
- god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
- viljan och engagemanget för att utveckla studie- och yrkesvägledningsarbetet i kommunen och på Bergsjö skola.Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där självständighet, professionell kompetens, samarbetsförmåga och flexibilitet är viktigt. Det är också viktigt att du trivs med att arbeta i team, har ett positivt bemötande, är kommunikativ samt har ett tydligt elevperspektiv i ditt synsätt.
Meriterande
Erfarenhet av liknande arbete.Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 100% med tillsättning enligt överenskommelse. Provanställning i början av tjänsten kan komma att bli aktuellt. Inför eventuell intervju, ta med ett aktuellt belastningsregister. Nordanstig kommun erbjuder 2000kr i friskvårdsbidrag och eftersträvar en jämn könsfördelning. Urval och kontakt sker löpande.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
