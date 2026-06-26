Studie- och yrkesvägledare till Astrad och Åby skolområde
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Yrkesvägledarjobb / Ljungby Visa alla yrkesvägledarjobb i Ljungby
2026-06-26
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I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation – och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Vill du vara med och stärka elevers möjligheter att göra välgrundade val inför framtiden?
Vi söker en studie- och yrkesvägledare som vill bidra till att utveckla och stärka studie- och yrkesvägledningen inom Astrad och Åby skolområde. I uppdraget arbetar du nära elever, vårdnadshavare och skolpersonal för att skapa goda förutsättningar för elevernas framtida utbildnings- och yrkesval.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare ansvarar du för studie- och yrkesvägledningen inom Astrad och Åby skolområde. Tjänsten omfattar arbete på högstadieskolorna inom båda skolområdena, där fördelningen av arbetstid sker utifrån verksamhetens behov och elevunderlag.
Du arbetar för att eleverna ska utveckla kunskap om utbildningsvägar, arbetsmarknad och framtida valmöjligheter. Genom individuell och generell studie- och yrkesvägledning stödjer du elevernas utveckling av valkompetens och bidrar till att de kan fatta välgrundade beslut inför gymnasieval och fortsatta studier.
Du är en viktig resurs i skolornas arbete med att integrera studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar och samverkar nära skolledning, lärare och elevhälsa för att stärka elevernas måluppfyllelse och framtida etablering i utbildning och arbetsliv.Dina arbetsuppgifter
• Individuell studie- och yrkesvägledning för elever i årskurs 79.
• Gruppvägledning och informationsinsatser kring gymnasieval, utbildningsvägar och arbetsmarknad.
• Information och vägledning till vårdnadshavare inför gymnasieval och fortsatta studier.
• Planering, genomförande och uppföljning av vägledningsinsatser och aktiviteter som stärker elevernas valkompetens.
• Stöd till elever inför övergången mellan grundskola och gymnasieskola.
• Samverkan med skolledning, lärare, elevhälsa och externa aktörer.
• Medverkan i skolornas systematiska arbete med studie- och yrkesvägledning.
• Arbeta med motivationshöjande samtal.
• Dokumentation och administration kopplad till vägledningsuppdraget.
• Bidra till att utveckla likvärdiga arbetssätt och rutiner för studie- och yrkesvägledning inom Astrad och Åby skolområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har studie- och yrkesvägledarexamen.
• Har god kunskap om utbildningssystemet och arbetsmarknaden.
• Har erfarenhet av studie- och yrkesvägledning, gärna inom grundskolan.
• Har god förmåga att planera, organisera och strukturera ditt arbete.
• Har god administrativ förmåga och vana att använda digitala verktyg.
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Du arbetar självständigt, strukturerat och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du har god samarbetsförmåga och skapar förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Genom ett professionellt och inkluderande förhållningssätt möter du elever med olika behov och förutsättningar.
Vi värdesätter att du är engagerad i skolans uppdrag och ser studie- och yrkesvägledningen som en viktig del av elevernas lärande och framtida möjligheter.
Vi erbjuder
Ett kvalificerat och utvecklande uppdrag där du får möjlighet att bidra till en likvärdig studie- och yrkesvägledning för elever inom Astrad och Åby skolområde. Du blir en del av skolornas gemensamma arbete för att ge eleverna goda förutsättningar att nå sina mål och göra välgrundade val inför framtiden.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse. .
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid.
Som en del av detta kan det för flera tjänster genomföras fördjupade bakgrundskontroller samt krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "120:26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby Kommun
(org.nr 212000-0670)
Olofsgatan 9 (visa karta
)
341 83 LJUNGBY Arbetsplats
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Faton Gurgurovci 0733-75 41 21 Jobbnummer
9980293