Studie- och yrkesvägledare till Anpassad grundskola i Kumla
2026-02-12
Vi är en anpassad grundskola där varje elev möts med höga förväntningar, tillgängligt stöd och ett starkt relationsskapande arbetssätt. Genom trygghet, struktur och nära samverkan med elever, vårdnadshavare och elevhälsa skapar vi förutsättningar för att varje elev ska lyckas och växa utifrån sina egna förutsättningar.
Nu söker vi en engagerad studie- och yrkesvägledare med mycket god kommunikativ förmåga och ett brinnande intresse för att utveckla samarbete med näringslivet i Kumla och Örebro.
Kumlaby skola är en F - 9-skola med både grundskola och anpassad grundskola belägen i södra Kumla. Skolan ligger i ett naturnära område som inspirerar det pedagogiska arbetet. Vårt upptagningsområde sträcker sig över hela södra länsdelen och vi har idag ca 50 elever. På skolan finns sammanlagt ca 550 elever och 130 personal fördelade på tre verksamheter; anpassad grundskola och grundskola för åk F - 6 och åk 7 - 9.
Kumlaby skola leds av ett team på tre rektorer och en biträdande rektor. I verksamheten för anpassad grundskola har vi en förstärkt elevhälsa i form av två specialpedagoger som arbetar nära verksamheten där handledning och ett främjande samt förebyggande arbete prioriteras. Alla elever har en digital enhet som används i undervisningen.
Som studie- och yrkesvägledare hos oss har du en central roll i att stärka elevernas framtidsmöjligheter. Ditt uppdrag omfattar:
* Individuell och gruppbaserad vägledning
* Genomföra vägledande samtal anpassade efter varje elevs behov och förutsättningar.
* Stärka elevernas förståelse för sina intressen, styrkor och framtida alternativ.
* Hålla i information om utbildningsvägar, arbetsmarknad och övergångar till anpassad gymnasieskola eller andra utbildningsformer.
Samverkan och nätverksbyggande
* Aktivt bygga och utveckla samarbeten med arbetslivet i Kumla och Örebroregionen, inklusive företag, kommunala verksamheter, föreningar och organisationer.
* Upprätta och upprätthålla långsiktiga relationer med lokala arbetsgivare för att skapa strukturerade möjligheter till prao, studiebesök och arbetslivskontakter.
* Fungera som en aktiv länk mellan skolan och regionens entreprenörer, näringsliv, branschaktörer och nätverk.
* Ta initiativ till och driva utveckling av nya former av arbetslivsorientering anpassad för elever inom anpassad skola.KvalifikationerKvalifikationer
* Examen i studie- och yrkesvägledning.
* Mycket hög kommunikativ förmåga och trygghet i att initiera kontakt, bygga nätverk och skapa samarbeten.
* Förmåga att möta elever med varierande behov på ett strukturerat, professionellt och inkluderande sätt.
* Erfarenhet av eller stort intresse för arbete inom anpassad skola.
Meriterande
* Erfarenhet av samverkansarbete med företag, arbetsliv och organisationer.
* Kunskap om arbetsmarknadens krav och utbildningsvägar för målgruppen.
* Erfarenhet av tvärprofessionellt elevhälsoarbete.
Vi erbjuder
* Ett varmt, professionellt och engagerat kollegium.
* Ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag där du gör stor skillnad.
* Goda möjligheter att utveckla skolans vägledningsarbete och dess samverkan med arbetslivet.
* Kompetensutveckling och stöd från erfarna kollegor och skolledning.
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
