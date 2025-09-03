Studie- och yrkesvägledare sökes till Nybro vuxenutbildning
2025-09-03
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Nybro vuxenutbildning har ca 400 elever som går på någon av de utbildningar som vi anordnar. Vi bedriver distansutbildning på grundläggande och gymnasial nivå via NTI, SFI, Komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Via yrkesvux har vi vård- och omsorgsutbildning, finsnickeri, glashantverk och formgivning samt tung- och persontransport. Även Riksglasskolan ingår med förutom yrkesvux yrkeshögskola där vi erbjuder design och konstglas.
På vuxenutbildningen är vi ca 25 medarbetare med olika kompetenser som har till huvuduppgift att se till att våra elever ska få en så bra utbildningsresa som möjligt. Vi arbetar nära varandra och god samarbetsförmåga är nödvändig. Vi håller till på Långgatan 13 i Nybro där vi har vår expedition, lärcenter samt de flesta av våra utbildningar. Vi har även lokaler i Pukeberg, Åkrahäll samt Kraftvägen 2.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Vi söker en studie- och yrkesvägledare med intresse för vuxenutbildning. Nybro Vuxenutbildning erbjuder elever ett brett och flexibelt utbud i form av grundläggande- och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar, SFI och anpassad utbildning. Som studie- och yrkesvägledare möter du individer med varierande behov, mål och förutsättningar. Förutom vägledning ingår samarbete med näringsliv, myndigheter, andra kommuner och egna förvaltningar. Allt detta med målet att få människor vidare i livet till högre utbildning eller annat arbete. Du blir en trygghet i våra elevers resa från de att de skrivs in till de tar någon form av examen.
I arbetet ingår även marknadsföring av våra utbildningar via sociala medier och representation på olika mässor.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har examen i studie- och yrkesvägledning men du som har en pågående utbildning till Studie- och yrkesvägledare eller tidigare erfarenhet av att ha arbetat som Studie och yrkesvägledare kan också vara av intresse. Det är meriterande om du har erfarenhet av vägledningsarbete i utbildningsmiljö. Vi ser att du har ett genuint intresse för arbete som innebär att motivera individer och ge dem förutsättningar att lära och ta eget ansvar.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.
