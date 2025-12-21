Studie- och yrkesvägledare Sjögrenska gymnasiet Vikariat
2025-12-21
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Sjögrenska gymnasiet är en liten skola med ca 115 elever som läser lärling inom VO, BF och FS, eller går ett av våra fyra introduktionsprogram. Vi bemöter våra elever på ett individuellt plan med värme och omtanke, flexibilitet och genuint intresse för deras olika förmågor och behov. Vi har hög personaltäthet, välutbildade och professionella medarbetare samt ett starkt och kompetent elevhälsoteam.Publiceringsdatum2025-12-21Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare hos oss är du en mycket viktig person med viktiga funktioner! Vi har ytterligare en SYV på skolan så du har en samarbetspartner men med lite andra uppgifter. Du arbetar elevnära med grupp- och individuell vägledning, driver SYV i vid bemärkelse, har tillsammans med rektor hand om antagning, inskrivningar med möten och uppstartsinformation samt avbrott och överlämningar, planerar och administrerar studieplaner i Meitner och IST, deltar i marknadsföringstillfällen, arbetar med strategisk planering av t.ex. poängplaner, är en viktig del av vårt EHT, deltar i EHM och säkert lite mer! Det är ett varierande och utmanade arbete där du kommer ha möjlighet att utvecklas och göra verklig skillnad för både enskilda elever och för verksamheten. Låter det som något för dig? Välkommen hit!Kvalifikationer
Du har läst och slutfört studie- och yrkesvägledarutbildning.
Det är önskvärt med erfarenhet av studie- och yrkesvägledning och särskilt meriterande om du har arbetat på gymnasienivå med yrkesprogram och introduktionsprogram.
Personlig lämplighet är viktigt och kompetenser vi värdesätter extra är förmåga till relationsskapande, lösningsorienterat och samarbetsinriktat förhållningssätt men också förmåga till att organisera arbetetoch administrativ kompetens.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Rektor
Helena Sandgren helena.sandgren@knivsta.se 018-347841
