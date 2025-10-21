Studie- och yrkesvägledare på Oscarsgymnasiet
Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Oscarsgymnasiet - trygghet, trivsel och kunskap
Verksamhetsområde Oscars är en mötesplats präglad av "vi-känsla", respekt och tillit. Vi samarbetar över program-, klass- och ämnesgränser och ser möjligheter i en föränderlig, global samtid. Kunskap formas i möten med andra.
Vi erbjuder ett brett utbud: 15 nationella program, samtliga introduktionsprogram samt anpassat gymnasium (2 nationella program och individuellt program). Därtill vuxenutbildning med SFI, grundläggande och gymnasial nivå, yrkesvux samt Komvux som anpassad utbildning. Vi har cirka 1 000 ungdomselever och årligen nästan lika många vuxenstuderande.
Vår personalgrupp om drygt 160 medarbetare är organiserad i programvisa arbetslag med en gemensam helhetssyn. Målet är en tillgänglig utbildning för alla - olika möjligheter för olika individer - med sikte på "Ett gott liv" för varje elev.
Sedan 2018 bedriver vi strukturerat kollegialt lärande i lärgrupper med tydligt fokus på undervisning, grundat i forskning och beprövad erfarenhet. Vi värnar en hälsofrämjande arbetsmiljö, tillit till varandras kompetenser och prestigelöst samarbete.
Vill du arbeta i en bred verksamhet med stort engagemang, god stämning och utvecklande uppdrag? Välkommen till oss.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Vi söker en studie- och yrkesvägledare (SYV) för anställning hos oss på Oscarsgymnasiet. Som SYV hos oss kommer du att arbeta med vuxenutbildning. Du kommer att ingå i ett team bestående av ytterligare fyra SYV:ar. Var och en har ansvar för sina områden, men man har ett tätt samarbete vad gäller elever och övergripande frågor. Två av våra 5 SYV-tjänster har idag sina arbetsuppgifter mot våra vuxenstudenter och du blir en av dessa två. Arbetet innebär mycket elevkontakter genom såväl enskilda samtal som samtal i grupp. Som SYV för vuxna kommer du att ha ett mycket omväxlande uppdrag och träffa personen med vitt skilda bakgrunder och mål i livet. Vi erbjuder SFI, grundläggande vuxenutbildning, kurser inom gymnasial vuxenutbildning samt yrkesvuxutbildningar på plats, men du kommer också att hantera elever som läser distansutbildningar och ansöker om utbildningar hos annan huvudman.Kvalifikationer
Till den här tjänsten söker vi dig som är behörig studie- och yrkesvägledare. Som person vill vi att du kan se till helheten, har en lyhördhet som gör att du kan möta varje person utifrån dennes behov och förutsättningar samt är kreativ och lösningsfokuserad. Det är viktigt att du kan skapa goda relationer med både eleverna på skolan, övriga sökande och dina arbetskamrater. I övrigt bör du vara strukturerad och bra på att självständigt planera ditt arbete, noggrann och kvalitetsmedveten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
