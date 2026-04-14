Studie- och yrkesvägledare på 80% till YBC gymnasium, Nacka kommun
Vill du förändra världen genom att stödja elever i deras studieval och framtida karriärvägar på gymnasiet? På YBC får du möjlighet att arbeta med motiverade och engagerade elever tillsammans med mycket kompetenta kollegor på en stabil, populär och välfungerande kommunal gymnasieskola. Här blir du en viktig del i att fortsätta utveckla en av Sveriges främsta gymnasieskolor. Sök rollen som studie- och yrkesvägledare på YBC redan idag!
Ditt uppdrag
Som studie- och yrkesvägledare på gymnasienivå ansvarar du för individuella vägledningssamtal där du stöttar elever i deras studieval, både under gymnasietiden och inför framtida studier och yrkesval. En central del av uppdraget är arbetet med elevernas individuella studieplaner, med målet att stärka deras förmåga att göra aktiva, självständiga och välgrundade val. Du säkerställer att eleverna får relevant, opartisk och tillförlitlig information om utbildningsvägar, yrken samt konsekvenser av olika studie- och kursval. I samverkan med undervisande lärare och övrig skolpersonal bidrar du med informations- och vägledningsstöd samt skapar och upprätthåller kontakter med utbildningsanordnare och arbetsliv. Du samarbetar även nära skolans andra studie- och yrkesvägledare i det dagliga arbetet.
I uppdraget ingår även ansvar för mottagande av nya elever efter ordinarie antagning samt samarbete med skoladministratör kring elevadministration, såsom studieplaner och poängplaner. I elevhälsoteamet samarbetar du med mentorer och övriga professioner för att stötta elever och stärka elevernas förmåga att göra aktiva och välgrundade val.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
avslutad och godkänd utbildning till studie- och yrkesvägledare
god kännedom om gymnasieskolans lagar, förordningar och strukturer
yrkeserfarenhet från gymnasieskolan eller liknande verksamhetsform
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
god digital kompetens.
Det är meriterande om du även har:
arbetat med förebyggande och främjande insatser inom elevhälsan
erfarenhet av att arbeta med specialpedagogisk verksamhet
specialpedagogisk fortbildning inom NPF.
Är det här du?
Vi söker dig som är en engagerad och professionell studie- och yrkesvägledare med ett starkt elevfokus och god förståelse för skolans uppdrag. Du har lätt för att samarbeta och trivs i en roll där du arbetar nära lärare, mentorer, elevhälsa och administration för att bygga starka team runt eleverna.
Som person är du flexibel och lösningsorienterad, med förmåga att se möjligheter även i komplexa situationer. Vidare är du strukturerad och skapar tydliga rutiner samt kan prioritera dina arbetsuppgifter. Du förstår vikten av administration i SYV-rollen och arbetar systematiskt för att säkerställa att studie- och poängplaner är korrekta och att inget faller mellan stolarna. Därtill har du mycket god kommunikativ förmåga; du kommunicerar tydligt och skapar förtroende i mötet med elever och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
YBC är en nytänkande och innovativ gymnasieskola i Sickla med cirka 1000 elever uppdelade på tre program; ekonomi, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Till år 2027 ska skolan växa och ha cirka 1100 elever. Vi är en modern skola med mycket god digital infrastruktur samt väldigt ändamålsenliga och fina lokaler. Undervisningen grundar sig i vår vision om att vi vill förändra världen, en vision som är levande i hela verksamheten. Våra ledord, kreativitet och entreprenörskap, syns tydligt i arbetet med socialt entreprenörskap i alla årskurser och program. Som Erasmusackrediterad skola deltar vi även i många olika internationella projekt och samarbeten.
Som studie- och yrkesvägledare hos oss erbjuder vi dig en mycket stimulerande och utvecklingsorienterad arbetsplats med motiverade, duktiga och intresserade elever samt kompetenta och drivna kollegor. Vi har en väl utvecklad samarbetskultur samt erbjuder en mentor till nyanställda. Här får du stor möjlighet att påverka och utveckla din roll utifrån kunskap, erfarenhet och intresse. Hos oss kommer du till en växande, stabil, trygg, populär och välfungerande kommunal gymnasieskola där såväl elever som kollegor trivs och lär sig av varandra. Läs mer om oss här.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80% med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-04-28!
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
YBC (Young Business Creatives) är en gymnasieskola som ligger i Kunskapsgallerian i Sickla köpkvarter. Skolan har ungefär 730 elever på fyra program, ekonomi-, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och introduktionsprogrammets språkintroduktion. YBC är en mycket populär och stabil skola för både elever och personal. Skolans vision är att vi ska förändra världen
