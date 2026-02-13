Studie- och yrkesvägledare & arbete på Resurscentrum, Attarpsskolan 7-9
2026-02-13
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag, hela vägen.
Vi kallar det lärglädje.
Ditt nya jobb
Vi söker nu en engagerad och relationsskapande studie- och yrkesvägledare till vår skola. Tjänsten är på 50 % med möjlighet att utformas flexibelt utifrån din kompetens och våra behov. Resterande del av tjänsten upp till heltid kan antingen vara förlagd till vårt Resurscentrum RC där du arbetar nära elever i behov av extra stöd eller kombineras med undervisning för dig som har lärarlegitimation i ett ämne för åk 7-9 som skolan har behov av. Tillsammans hittar vi en lösning.
Som studie- och yrkesvägledare på Attarpsskolan 7-9 vägleder du eleverna i att göra väl underbyggda val inför framtida studier och arbeten. Du har alltid det pedagogiska uppdraget i fokus för att eleverna ska ges förutsättningar att nå utbildningens mål. Studie- och yrkesvägledningen är ett gemensamt ansvar som löper som en röd tråd genom hela skolgången och tillsammans med övriga på skolan ansvarar du för att skapa förutsättningar för att studie- och yrkesvägledning integreras i undervisningen. I din yrkesroll möter du elever i individuella vägledningssamtal men arbetar även med undervisning och information för grupper och klasser om utbildnings- och karriärrelaterade frågor.
Välkommen till oss
Attarpsskolan är en 7-9 skola med ca 445 elever och 50 anställda. Vi finns i fina Bankeryd 1 mil norr om Jönköping och det är lätt att ta sig hit med kommunens kollektivtrafik.
Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter Utbildningsförvaltningens kärnvärden; gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Vi beskriver vår skola med tre ord; glädje, trygghet och kompetens, så kom och utvecklas vidare med oss!
Din kompetens
Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen. Kanske har du också lärarlegitimation i ämne för åk 7-9. Erfarenhet av arbete inom skolan och/eller med barn och ungdomar ser vi som meriterande.
Du har ett genuint intresse för att möta barn och ungdomar och är en trygg och tydlig person i din yrkesroll. Det är av stor vikt att du har en god förmåga att se till varje barns individuella behov. Du är bra på att entusiasmera och skapa engagemang både hos dina kollegor och hos eleverna. Delaktighet, mångfald och gemenskap är viktiga ord för dig.
Arbetet ställer krav på ett strukturerat arbetssätt och god kommunikativ förmåga i både tal och skrift då dokumentation, vägledande samtal och samverkan med elever, vårdnadshavare och kollegor utgör en stor del av uppdraget. Även goda IT kunskaper är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som studie- och yrkesvägledare samt pedagogiskt arbete på vårt Resurscentrum.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
