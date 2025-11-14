Studie- och yrkesvägledare med fokus på SFI och arbetsmarknadsenheten
2025-11-14
Nu söker vi dig som vill vara med och skapa verklig skillnad för våra invånare med fokus på SFI och arbetsmarknadsenheten.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället. Hos oss får du arbeta i en miljö där idéer, initiativ och utveckling står i centrum och där din kompetens gör skillnad varje dag.
Kommunledningskontoret (KLK) är en av kommunstyrelsens förvaltningar och ansvarar för att leda och samordna en mängd olika kommunövergripande uppdrag. Förutom att strategiskt styra och samordna kommunens projekt är uppdraget att vara det ultimata stödet för kommunens sju förvaltningar. Att se behov, analysera, skapa förutsättningar, komma med förslag och utmana kring saker och ting som är viktiga för kommunen, koncernen och för vår samhällsutveckling. Allt genomförs med kvalité, hjärta och en nypa attityd.
Kommunledningskontoret består av kommunkansli, HR-, ekonomi, IT-, kommunikations-, utvecklings-, exploaterings- och näringslivsavdelningen.
Som studie- och yrkesvägledare kommer du att:
* Erbjuda individuell vägledning och gruppvägledning för vuxna, särskilt SFI-elever och personer som står långt från arbetsmarknaden.
* Planera och följa upp studieplaner samt motivera deltagare till vidare studier eller arbete.
* Samarbeta nära arbetsmarknadskonsulenter, SFI-lärare och andra kollegor inom arbetsmarknadsenheten.
* Organisera studiebesök, hålla drop-in-vägledning och handlägga ärenden i våra digitala system.
* Bidra till utvecklingen av vägledningsarbetet och delta i nätverk inom kommunen och Familjen Helsingborg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är relationsskapande, självständig men trivs att arbeta i team, väl informerad om arbetsmarknaden och utbildningssystemet, samt positiv och lösningsorienterad gärna med humor som arbetsredskap!
Du ska ha:
* studie- och yrkesvägledarexamen eller motsvarande relevant utbildning.
* erfarenhet av att arbeta med vuxna, gärna inom SFI och arbetsmarknadsinsatser.
* mycket goda kunskaper kring studieekonomi.
* god digital kompetens
* vana att arbeta i M365 och e-tjänster.
Du är :
* flexibel, nytänkande, har lätt för att samarbeta och tar eget ansvar.
* pedagogisk, strukturerad, lyhörd
* trygg i att möta människor såväl digitalt, som i telefon och fysiska möten
ÖVRIGT
Intervjuer kommer hållas den 9 december.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
