Studie- och yrkesvägledare med administrativt uppdrag första året
Svedala är en kommun i utveckling där ett hållbart arbetsliv, gott bemötande, öppenhet, engagemang och mod genomsyrar vår vardag. I vår vision - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet - spelar utbildningsverksamheten en viktig roll.
Nils Fredriksson Gymnasium och Vuxenutbildning erbjuder utbildning av hög kvalitet för både ungdomar och vuxna. Vi har höga ambitioner, ett gott arbetsklimat och en organisation där delaktighet och ansvar är centrala. Nu söker vi en studie- och yrkesvägledare för att förstärka studie-och yrkesvägledning inom KAA, SFI och Introduktionsprogrammen, som under det första året även kommer att bidra med administrativ förstärkning inom vuxenutbildningen.
Uppdrag
På grund av en föräldraledighet kommer du under det första året ha ett särskilt ansvar för administrativa uppgifter kopplade till vuxenutbildningen, framför allt inom antagning. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
• Handläggning av antagningsärenden inom vuxenutbildningen
• Webbanmälan, registrering och administration i våra system
• Publicering av kurser/kurspaket
• Publicering på informationsplattformar
Du kommer samtidigt att utföra ordinarie vägledningsuppdrag inom både gymnasium och vuxenutbildning i den omfattning som är möjlig under perioden.
Efter den administrativa perioden övergår rollen till ett fullt fokuserat SYV-uppdrag med särskilda utvecklingsområden:
• Individuell och gruppbaserad studie- och yrkesvägledning
• Studieplanering och vägledning vid utbildningsval
• KAA - kommunalt aktivitetsansvar
• Vägledning och samarbete inom SFI
• Utveckling av kontakter med näringsliv, arbetsmarknad och praktikplatser
• Aktiv medverkan i elevhälsoteamet
• Samordning av interna och externa informationsinsatser
• Omvärldsbevakning kring utbildnings- och arbetsmarknadstrender
Kompetens
Vi söker dig som har:
• Examen som studie- och yrkesvägledare
• Yrkeserfarenhet som SYV, gärna från både gymnasium och vuxenutbildning
• Starka administrativa färdigheter och vana vid systemarbete
• God förmåga att tolka och tillämpa regelverk
• God kännedom om arbetsmarknadens behov och utbildningsvägar
• Vana vid system som IST och Canvas är meriterande
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Ett strukturerat, serviceinriktat och lösningsorienterat arbetssätt
Som person är du kommunikativ, lyhörd och trygg i mötet med människor i olika livssituationer. Du trivs i en dynamisk miljö, uppskattar samarbete och är en positiv kraft i arbetslaget.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetstid och varaktighet
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde 1 juni eller tidigare enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t. ex. förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 3000 kr i friskvårdsersättning, förmånscykel, semesterväxling och löneväxling till pension.
Förmåner som erbjuds kan du läsa om här: www.svedala.se/formaner
