Studie- och yrkesvägledare, Lerums gymnasium
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2026-06-29
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle utnämnde Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Lerum är alltså en Superkommun!
Lerums gymnasium är en attraktiv gymnasieskola med cirka 1 350 elever och visionen:
En skola för alla - bli den bästa versionen av dig själv.
Skolan erbjuder nio nationella program, anpassad gymnasieskola och introduktionsprogram, organiserade i fem skolenheter. Vi arbetar utifrån en stark värdegrund med fokus på trygghet, närvaro och utveckling. Gymnasiet ligger naturnära, nära Lerums centrum och tågstation.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad studie- och yrkesvägledare som vill göra skillnad för våra elever. Som studie- och yrkesvägledare har du en central roll i skolans arbete med att stärka elevernas valkompetens och skapa likvärdiga förutsättningar inför framtida studie- och yrkesval.
Du ingår i elevhälsan och samverkar nära rektorer, lärare, administrativ personal och externa aktörer. Arbetet sker både individuellt, i grupp och på skolövergripande nivå.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Genomföra enskilda vägledningssamtal och gruppvägledning
• Ge saklig, aktuell och opartisk information om utbildningsvägar, behörigheter, arbetsmarknad och vidare studier
• Stärka elevernas självkännedom och beslutsförmåga
• Planera och genomföra skolövergripande vägledningsinsatser
• Samverka med lärare, mentorer, elevhälsa och externa aktörer såsom högskolor och arbetsliv
• Du ingår även i ett kollegialt nätverk med studie- och yrkesvägledare inom kommunen.
Tjänsten är ett vikariat och är på 80%. Önskvärt med tillträde omgående.Kvalifikationer
Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete på gymnasieskola. Du ska vara väl insatt i de styrdokument och allmänna råd som finns för studie- och yrkesvägledning samt förhålla dig till aktuell forskning på området.
För att lyckas i rollen är du:
• Trygg och professionell: Du bottnar i en positiv människosyn, har goda kunskaper i samtalsmetodik och är trygg i din yrkesroll.
• Relationsskapande: Du har en god kommunikativ förmåga och är skicklig på att bygga förtroende och motivera ungdomar.
• Självständig och strukturerad: Du kan planera, strukturera och prioritera dina uppgifter självständigt, men är samtidigt en lagspelare som ser samarbete i arbetslag och elevhälsoteam som en självklarhet.
• Initiativtagande och lösningsfokuserad: Du är flexibel, ser möjligheter och kan planera och prioritera dina uppgifter för att nå önskat resultat.
• Utvecklingsinriktad: Du vill bidra till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning och ser helheten i skolans uppdrag.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-12 , upphör: 2027-08-12 .
Arbetstid: Dagtid.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
I enlighet med lönetransparensdirektivet vill Lerum kommun härmed informera om att arbetsgivaren omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html
samt tillämpar individuell och differentierad lönesättning. I enlighet med direktivet informeras du härmed om att lönestatistiken för denna befattning är:
10:e percentil: 41700
Median: 42100
90:e percentil: 43760
Notera att för befattningar med färre än fem anställda redovisas statistiken per AID-nivå, detta innebär att flera befattningsgrupper slagits samman. Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333139". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun Kontakt
Nås via e-post
Sveriges lärare lerum@sverigeslarare.se Jobbnummer
9983272