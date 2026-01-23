Studie- och yrkesvägledare, Bagarmossens skola, 70%
2026-01-23
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Enheten Bagarmossen Brotorps skolor består av två grundskolor och bedrivs i kommunal regi.
Bagarmossens skola är en F-9-skola med ca 850 elever och Brotorpsskolan en F-6-skola med ca 350 elever. Våra skolor är vackert belägna i Bagarmossen intill Nackareservatet. Vi har goda trafikförbindelser med bland annat tunnelbana som tar ca 18 min från T-centralen till Bagarmossens centrum. På Bagarmossens skola finns också en CSU-grupp (central särskild undervisningsgrupp) med 24 elever från årskurs 1-9 samt egna särskilda undervisningsgrupper för alla stadier.
På våra skolor har vi höga ambitioner och samarbetar för att hålla en hög kvalitet. För elevhälsans del så handlar utvecklingsarbetet bland annat om att arbeta mer förebyggande och främjande när det gäller problematisk skolfrånvaro, trygghet och att så långt det går kompensera för elevernas skilda förutsättningar i skolarbetet.
Din roll
Vi söker nu en studie- och yrkesvägledare på 70%.
Arbetet handlar om om sedvanliga arbetsuppgifter för SYV:
• Gymnasievalet i årskurs 9, information till elever och vårdnadshavare, vägledningssamtal, stöd i valet, uppföljning i Indra med mera, för att säkra att alla elever har gjort ett så gott val som möjligt och funnit en plats efter grundskolan.
• Utveckla och samarbeta kring PRAO-arbetet tillsammans med elever och lärare.
• Utveckla och samarbeta kring studie-och yrkesvägledning i ett åk F-9-perspektiv.Med hjälp av personal i olika årskurser ta fram en SYV-plan där det framgår hur arbetet sker under alla skolår.
• Arbeta aktivt i skolans Elevhälsoteam 7-9.
• Analysera och följa upp elevernas resultat inför gymnasieval i samråd med skolledning.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha en behörighetsgivande Studie- och yrkesvägledarexam.
Du har arbetserfarenhet som studie- och yrkesvägledare,
Studie- och yrkesvägledaren har kompetens som omfattar djupa och aktuella kunskaper om utbildningsvägar och utbildningsystem, arbetsmarknad, arbetsliv och yrken.
Det krävs också teoretiska kunskaper inom karriärval och vägledning, kunskaper och färdigheter i samtalsmetodik samt metoder för val, väljande och beprövad erfarenhet.
Förhoppningsvis kan du börja hos oss redan 1/3. Det viktiga för oss är dock att finna rätt person, så går inte det på grund av uppsägningstid, så tar vi start från den månad vi kommer överens om.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
