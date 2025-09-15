Studie- och yrkesvägledare Affärsgymnasiet Stockholm
Affärsgymnasiet är en entreprenöriell och nära plats att växa på. Med fokus på ekonomi, företagande och handel, erbjuder vi en kvalitativ utbildning med ett starkt globalt perspektiv. Våra elever får arbeta verklighetsnära genom UF-företag och case, i kombination med engagerade lärare i moderna lärmiljöer och nätverkande skolor. Vi genomsyras av stark skolanda, värdskap och personlig utveckling - förberedda elever som blir morgondagens ledare och innovatörer.
Har du kraft att påverka elever i sina vägval i livet? Är du en passionerad och modig studie- och yrkesvägledare? Har du hjärtat i allt du företar dig i din yrkesroll? Då är du rätt SYV för oss!
På Affärsgymnasiet Stockholm arbetar vi i en stark gemenskap för att ge våra elever den bästa gymnasieutbildningen.
Våra ledord, kraft, mod, passion med hjärta genomsyrar vårt dagliga arbete. Ditt uppdrag på AG Stockholm kommer vara att arbeta efter en SYV-plan som du själv äger, den innehåller ett års hjul för ditt arbete och där finns självklart vägledning på individ, grupp- och organisationsnivå i olika konkreta former. Du kommer också att bistå med att kunna ta emot nya elever och att vara vårt ansikte utåt. Vi ser att du med din kompetens kan säkerställa elevernas studieplaner och att vid behov ta ansvar för att vägleda elever som upplever att de valt fel att hitta rätt samt fatta beslut, i samråd med skolledningen, för elevernas bästa studieväg.
Vi strävar efter att ge våra elever bästa möjliga stöd i deras utbildningsval, kommande universitet- och högskolestudier och framtida arbetsmarknad. Du har kontakt med universitet och högskolor för våra elever och är skicklig på att inspirera elever för vidare väg efter gymnasieskolan. Du skapar motivation och hittar lösningar för eleverna som motiverar dem vidare.
För att uppnå detta söker vi nu en studie- och yrkesvägledare som brinner för att bidra till elevernas utveckling och är kompetent att axla det ansvar som rollen innebär.
Vi söker dig som:
- Kan ge individuell och gruppvägledning för att stimulera elevernas intresse och nyfikenhet inför framtida studier och yrkesval. Själv kan organisera sitt arbete så att vägledningen når alla elever med hög kvalitet.
- Har förmågan att arbeta självständigt och i team, och kan bygga nätverk med representanter från näringslivet och offentliga sektorn.
- Är kommunikativ, professionell och motiverande i mötet med elever, vårdnadshavare, andra aktörer samt personal på skolan.
- Har en stark drivkraft att, i samarbete med skolans elevhälsoteam (EHT), utveckla och forma vårt elevhälsoarbete där studie- och yrkesvägledning är en viktig del för att stödja eleverna mot deras mål.
- Arbetar utifrån, och är väl förtrogen med, de styrdokument som styr skolans verksamhet.
- Har förmåga, kunskap om och intresse för att arrangera skolans öppna hus, arbetet med gymnasiemässan och vid annan marknadsföring av skolan.
- Har kompetens, skicklighet i att utföra och erfarenhet av digitala stödsystem såsom Indra, Progress, Teams, Microsoft 365 och som är effektiv i kommunikationen med våra elever och vårdnadshavare,
- Ett systematiskt arbetssätt med struktur som stödjer resultaten.
Kvalifikationer
Du har studie- och yrkesvägledarexamen och det är meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat med vägledning tidigare på gymnasiet.
Uppdraget är på 20 % och förlagt på en dag/veckan som kan anpassas efter sökandes behov och önskemål.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Ansökningarna behandlas allt eftersom de kommer in, varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
