Studie- och yrkesvägledare 25% (kan kombineras med administratör till 80%)
Språkskolan i Umeå Ek. För. / Yrkesvägledarjobb / Umeå
2025-12-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Visa alla jobb hos Språkskolan i Umeå Ek. För. i Umeå
Vi söker en studie- och yrkesvägledare för ett vikariat under en föräldraledighet. Tjänsten omfattar 25%, men det finns möjlighet att kombinera rollen som administratör (55%) för en totalt tjänstgöringsgrad på 80%.
Vi vill att du är självständig och värdesätter samarbete med kollegor. Meriterande och underlag för urval är tidigare erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare, god kommunikationsförmåga, strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Erfarenhet av administrativt arbete är ett plus om du vill kombinera tjänsterna.
Arbetsplatsbeskrivning
Språkskolan är en fristående för- och grundskola belägen på Olofsdal i Umeå och drivs som en ekonomisk förening.
Grundskolan har cirka 220 elever och förskolan har ca 120 barn. Här arbetar ca 70 anställda och vårt fokus är språk och kommunikation samt att ge barnen en högkvalitativ utbildning i en kreativ miljö.
Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om oss och vår verksamhet! www.språkskolan.comPubliceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare arbetar du med att informera och ge våra elever vägledning inför framtida studier och yrkesval, samverka med lärare, elever och vårdnadshavare samt delta i planering och genomförande av PRAO.Kvalifikationer
Utbildning och erfarenhet som studie- och yrkesvägledare
God kommunikationsförmåga
Strukturerad, noggrann och serviceinriktad
Meriterande: erfarenhet av administrativt arbete (för kombinationstjänst)
Anställningens omfattning: Deltid 25%
Startdatum: Mars 2026
Slutdatum: December 2026
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Var god bifoga personligt brev, CV och examensbevis.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas innan anställning.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
E-post: anna@sprakskolan.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Språkskolan i Umeå Ek. För.
Skärvstensgatan 6
)
906 56 UMEÅ Arbetsplats
Språkskolan i Umeå Kontakt
VD
Anna Stenlund anna@sprakskolan.com Jobbnummer
9661591